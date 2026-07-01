이기택, 첫 고정 예능 마쳤다…"기회 다시 주어진다면 차승원 더 잘 보조하고 싶어" ('봉주르')

이기택이 공식 행사에 참석해 포즈를 취했다./사진=텐아시아DB

배우 이기택이 첫 예능 '봉주르빵집'을 마친 소감을 전했다.지난 26일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 최종회에서는 마지막 영업에 나선 이기택의 모습이 그려졌다.이기택은 차승원의 장난을 능청스럽게 받아치며 현장 분위기를 이끌었다. 보조 역할에 머물지 않고 직접 '차식빵' 제작 과정에도 참여하며 주방 안에서 존재감을 더했다. 식빵 반죽을 살피며 "잘 부풀라고 눈치를 주고 있었다"는 재치 있는 멘트로 웃음을 안기기도 했다.회차를 거듭할수록 차승원과의 제빵 호흡도 한층 자연스러워졌다. 주방팀의 팀워크 속에서 안정적인 활약을 펼치며 프로그램에 힘을 보탰다.영업을 마친 뒤에는 마을 주민들을 위한 특별한 파티가 이어졌다. 이기택은 한 어르신이 즉석에서 들려준 노래를 듣고 눈물을 보였지만, 이내 "발을 찧어서 그렇다"며 너스레를 떨어 현장을 웃음으로 물들였다.프로그램을 마친 이기택은 "처음 도전하는 예능이라 긴장도 되고 떨리기도 했지만 설레는 마음도 컸다"며 "예능이라는 낯선 환경보다 처음 만드는 디저트를 잘 완성할 수 있을지, 차승원 선배님과 함께 만든 빵이 어르신들의 입맛에 맞을지가 더 큰 걱정이었다"고 돌아봤다. 이어 "빵집 식구들 덕분에 금세 현장에 적응했고 즐겁게 촬영을 마칠 수 있었다"고 말했다.김희애, 차승원, 김선호와 함께한 소감도 전했다. 그는 "드라마 현장에서도 쉽게 만나기 어려운 선배님들과 한 프로그램에서 함께할 수 있다는 것만으로도 영광이었다"며 "먼저 농담을 건네고 편하게 이끌어주신 덕분에 편안한 분위기에서 촬영할 수 있었다"고 감사의 마음을 전했다.차승원과의 호흡에 대해서는 "'삼시세끼', '스페인 하숙'을 보며 언젠가 곁에서 보조라도 해보고 싶다고 생각했는데 실제로 그 기회를 얻게 됐다"며 "영업을 마친 뒤 숙소에서 연기에 대한 이야기를 나누며 많은 것을 배웠고, 배우로서 또 하나의 터닝포인트가 될 만큼 소중한 시간이었다"고 밝혔다.가장 애착이 가는 메뉴로는 '봉주르 청보리밭 타르트'를 꼽았다. 그는 "손이 많이 가고 과정도 까다롭지만, 그만큼 애착이 큰 디저트"라고 설명했다.가장 기억에 남는 순간으로는 마지막 영업일을 언급했다. 이기택은 "마을 어르신들과 함께 빵을 나눠 먹으며 같은 공간에서 행복을 나눌 수 있었던 시간이 가장 기억에 남는다"고 말했다. 이어 "다시 기회가 주어진다면 주방팀에서 차승원 선배님을 더 잘 보조해보고 싶다"며 "제가 만든 음식을 어르신들이 맛있게 드시는 모습을 보며 느꼈던 행복을 다시 한번 느껴보고 싶다"고 바람을 전했다.또 "'봉주르빵집'을 통해 서로 공감하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달았다"며 "선배님들과 마을 어르신들과 함께 공감을 쌓아가는 과정에서 진짜 행복을 느낄 수 있었다"고 밝혔다.그는 "'봉주르빵집'을 시청해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "촬영하는 동안 작은 행복이라도 전해드리고 싶었는데 그 마음이 잘 전달됐기를 바란다. 앞으로도 더 좋은 모습으로 따뜻한 에너지를 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 인사했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr