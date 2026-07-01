이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

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방송인 장영란이 '금쪽같은 내 새끼' 마지막 녹화에서 오은영과 눈물을 흘렸다.1일 'A급 장영란'채널 에는 '장영란 울고불고 난리난 금쪽이 하차 통보받은 날 (6년만에, 충격현장)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서마지막 녹화장으로 이동하면서 장영란은 "오늘이 마지막 방송이다. 어제부터 마음이 너무 그렇더라"며 아쉬운 마음을 털어놨다.이어 "방송은 생겼다 없어지고 잘리는 일도 반복되다 보니 무뎌질 법도 한데, 6~7년이나 함께한 프로그램이 끝나는 건 처음"이라며 남다른 의미를 전했다.그는 "'금쪽같은 내 새끼'를 하면서 육아를 정말 많이 배웠다. 예전 같았으면 아이에게 화부터 냈을 텐데 지금은 아이의 마음을 먼저 읽게 됐다"며 "육아의 최종 목표가 아이의 자립이라는 것도 여기서 배웠다"고 달라진 육아 근황을 전했다.장영란은 마지막 촬영을 앞두고 제작진 전원에게 직접 준비한 선물을 건네고, 녹화장 곳곳을 사진으로 남기며 마지막 순간을 기록했다.편지를 받아든 장영란은 "언니 덕분에 아이들이 이렇게 잘 컸다"며 "엄마로서 '내가 잘하는 게 맞나?' 생각했는데 방송하고 나서 엄마로서 자신감이 붙었다"이라며 "진정한 어른이자 스승이다"라며 오은영에게 고마움을 전했다.오은영 역시 "너무 서운하다"며 "10년이면 강산이 변한다는데, 언제나 맺음이 있는 거라고 생각한다"고 말했다. 이어 "영란이는 굉장히 솔직하고 진심이 따뜻한 사람"이라며 "우리는 6년 동안 아이들을 함께 지킨다는 마음으로 깊은 유대감을 쌓았다"고 화답했다.끝으로 오은영은 "사랑하면서 키우는 것이 아니라 아이가 사랑을 느끼도록 키우는 것이 가장 중요하다"며 종영 후 마지막 메시지를 남겼다.한편 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'는 26일 방송을 끝으로 시즌1의 막을 내렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr