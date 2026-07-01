30일 '남의 집 귀한 가족'이 방송됐다. / 사진=MBN

30일 '남의 집 귀한 가족'이 방송됐다. / 사진=MBN 이날 방송에서는 전민기의 부모님이 부부의 집을 찾았다. 늦잠을 잔 두 사람은 자연스럽게 부모님을 맞이했고, 함께 아침 식사를 하며 대화를 나눴다. 정미녀는 시어머니가 준비한 샌드위치를 먹던 중 편식하는 모습을 보였고, 가족들은 이를 두고 웃음을 터뜨렸다. 화기애애한 분위기 속에서 전민기는 부모님과의 대화를 편하게 이끌어가는 정미녀에게 고마움을 전했다.

이어 전민기 아버지의 이력이 공개됐다. 한국수자원공사 임원과 대학교 전임 교수를 지낸 것으로 알려진 가운데, 전민기 부부는 신혼 초 부모님의 도움을 많이 받았다고 밝혔다. 또한 대전에 있는 부모님 댁의 1000평 규모 밭이 공개되자 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다. 이수근은 "전민기 금수저네"라고 말해 웃음을 안겼다.



신지·문원 부부의 결혼 후 첫 여행기가 공개되기도 했다. 예기치 못한 상황으로 몰디브 신혼여행을 미루게 된 두 사람은 신지의 버킷리스트였던 경주를 찾아 눈길을 끌었다.



'남의 집 귀한 가족'에 전민기의 부모님이 출연해 재력을 뽐냈다.지난 30일 방송된 MBN '남의 집 귀한 가족'에서는 지난 회에서 합방 프로젝트에 실패했던 전민기·정미녀 부부가 한 침대에서 아침을 맞는 모습이 그려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr