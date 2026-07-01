가수 정일훈(ILHOON)의 자카르타 게릴라 공연 영상이 SNS를 통해 확산되고 있다. 공연 장면뿐 아니라 K팝 클럽 방문, 현지 팬들과의 만남 등이 함께 공개되며 인도네시아 팬들 사이에서 화제를 모으고 있다.정일훈은 지난 6월 27일 인도네시아 자카르타의 한 대형 몰에서 깜짝 게릴라 퍼포먼스를 선보였다. 그의 인도네시아 방문은 8년 만이다. 방문 소식을 접한 현지 팬들이 환영 이벤트를 준비하자, 정일훈은 즉석 공연으로 화답했다.공연 소식이 알려지자 현장에는 1000명이 넘는 팬들이 모였다. 정일훈은 솔로곡 'She’s Gone'(쉬스 곤), 'Glory'(글로리) 등을 라이브로 선보였고, 팬들은 떼창으로 호응했다. 오랜 공백에도 현지 팬들의 관심이 이어지고 있음을 보여준 자리였다.예고 없이 방문한 현지 K팝 클럽에서도 반응은 이어졌다. 관객들은 'Glory'를 함께 부르며 정일훈의 방문을 반겼다. 현지 매체와 라디오, 방송, 크리에이터들 역시 그의 자카르타 방문에 관심을 보였다.이번 방문은 8년 만에 현지 팬들과 직접 만난 자리라는 점에서 의미가 있다. SNS를 통해 공연 영상과 팬미팅 장면이 확산되면서 정일훈을 향한 인도네시아 팬들의 관심도 다시 확인됐다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr