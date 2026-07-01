에스파 닝닝이 근황을 알렸다./SNS

근황을 알렸다./SNS

근황을 알렸다./SNS

에스파 닝닝이 마른 체형 속 반전 볼륨감을 자랑했다.닝닝은 최근 자신의 SNS를 통해 주얼리 브랜드 불가리(Bvlgari) 행사 참석 당시 촬영한 사진을 공개했다.공개된 사진 속 닝닝은 블랙 벨벳 소재의 오프숄더 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 깊게 파인 스퀘어 넥 라인은 쇄골과 어깨 라인을 강조했고, 몸에 밀착되는 실루엣은 잘록한 허리와 균형 잡힌 보디라인을 더욱 돋보이게 했다.특히 눈길을 끈 것은 닝닝의 반전 몸매였다. 군살 하나 없는 슬림한 체형에도 자연스러운 볼륨감이 더해져 글래머러스한 매력을 배가했다. 여기에 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 골드 주얼리를 매치해 고급스러운 분위기를 완성했다.닝닝은 화려한 스타일링보다 절제된 블랙 드레스 하나만으로도 존재감을 발산했다. 특유의 또렷한 이목구비와 고급스러운 분위기가 더해지며 럭셔리 브랜드 행사에 어울리는 비주얼을 선보였다는 반응이다.한편, 에스파는 2020년 데뷔 후 ‘넥스트 레벨’(Next Level), ‘슈퍼노바’(Supernova), ‘위플래시’(Whiplash), ‘아마겟돈’(Armageddon) 등 다수의 히트곡을 낸 4세대 대표 걸그룹이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr