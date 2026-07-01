공효진이 '유부녀 킬러'에서 정준원과 부부 호흡을 맞춘다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

'유부녀 킬러'가 스틸컷을 공개했다. / 사진제공=MBC '유부녀 킬러'

배우 공효진과 정준원이 '유부녀 킬러'에서 부부로 호흡을 맞춘다.오는 31일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'가 스틸을 공개했다. 공개된 스틸에는 유보나(공효진 분)와 권태성(정준원 분)의 일상이 담겼다.편안한 분위기 속에서 백허그를 나누는 두 사람은 다정한 부부의 모습을 보여준다. 하지만 두 사람 사이에는 미묘한 긴장감도 함께 나타난다.유보나는 범죄자를 처단하는 전설의 저격수 킹피셔다. 남편 권태성 앞에서는 다정한 아내로 살아가며 집에서는 평범한 일상을 이어간다. 킬러라는 본업과는 다른 모습을 보이며 남편과의 시간을 소중히 여긴다.권태성은 탐사보도팀 기자다. 유보나와 가정을 꾸린 일을 인생에서 가장 잘한 선택으로 여기는 사랑꾼 남편이다. 3년 만에 직장에 복귀하는 아내를 응원하지만, 동시에 복귀한 킹피셔를 추적하게 되면서 기자의 사명감과 가장의 책임 사이에서 갈등을 겪는다.또 다른 스틸에서는 다른 분위기를 자아낸다. 유보나는 강한 눈빛으로 권태성을 바라보고, 권태성은 그의 눈치를 살피는 모습이다. 평범한 부부의 모습과는 다른 두 사람의 관계가 그려진다.극 중 두 사람은 서로를 아끼는 부부지만 킬러와 기자라는 상반된 위치에 놓여 있다. 비밀을 지키려는 유보나와 진실을 쫓는 권태성의 관계가 전개의 중심축을 이룰 예정이다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 워라밸 사수기를 그린 작품이다. 동명의 카카오웹툰을 원작으로 했다. 오는 31일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr