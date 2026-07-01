그룹 리센느의 리메이크 싱글 'Pretty Girl' 콘셉트 포토. / 사진제공=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 리메이크 싱글 'Pretty Girl'(프리티 걸)의 단체 콘셉트 포토를 공개했다.리센느는 지난달 30일 공식 SNS를 통해 'Pretty Girl' 단체 콘셉트 포토를 선보였다. 공개된 사진에는 이불과 쿠션으로 꾸며진 공간에서 다섯 멤버가 자연스러운 분위기를 연출한 모습이 담겼다. 따뜻한 색감과 편안한 스타일링으로 이번 싱글의 콘셉트를 미리 엿볼 수 있게 했다.'Pretty Girl'은 리센느가 자신들만의 색깔로 새롭게 해석한 리메이크 싱글이다. 최근 기존 곡들이 다시 주목받으며 관심을 모은 이후 선보이는 첫 컴백이기도 하다.이번 단체 콘셉트 포토에 앞서 다양한 티징 콘텐츠가 순차적으로 공개됐으며, 컴백 전까지 추가 이미지와 콘텐츠도 공개될 예정이다.한편 리센느는 오는 8일 오후 6시 리메이크 싱글 'Pretty Girl'을 발매하고 본격적인 활동에 나선다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr