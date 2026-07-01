가수 산들이 공식 행사에 참여한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB
가수 산들이 공식 행사에 참여한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB
그룹 B1A4 멤버 산들이 첫 뮤지컬 연습 도중 연출가에게 혹평 받았던 과거를 털어놓는다.

1일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '국가대표 아들들' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 뮤지컬 '그날들'의 주역들인 배우 류수영, 최진혁, 윤시윤, 가수 산들이 출연한다.

데뷔 15년 차 아이돌이 된 산들은 음악 방송에서 대선배가 됐지만, '그날들'에서는 막내 라인으로 새로운 생활을 시작했다고 밝힌다. 그는 선배들 사이에서 대기실 정리까지 자처하며 막내 역할을 톡톡히 하고 있다는 후문이다.

연습실 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드도 공개된다. 류수영은 연습실에서 고구마와 달걀을 챙겨주며 든든한 선배 역할을 했고, 최진혁과 윤시윤 역시 후배들을 살뜰히 챙기며 힘을 보탰다고.
'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다. / 사진제공=MBC '라디오스타'
'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다. / 사진제공=MBC '라디오스타'
웃음을 자아내는 폭로도 이어진다. 검술 액션 촬영 비화를 전하던 산들은 "형들이 나를 죽도로 팬다"며 너스레를 떨었고, 이에 최진혁이 직접 검술 시범까지 선보이며 적극 해명에 나선다고 해 궁금증을 자극한다.

산들은 뮤지컬 배우로 성장해 온 과정도 공개된다. 생애 첫 뮤지컬 연습 당시 장유정 연출에게 "나가"라는 말을 들었던 산들은 14년 만에 뮤지컬 '그날들'로 다시 만나 인정을 받게 된 사연을 털어놓는다. 이와 함께 연출가의 극찬을 받은 뮤지컬 넘버 무대도 직접 선보일 예정이다.

'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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