가수 산들이 공식 행사에 참여한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

그룹 B1A4 멤버 산들이 첫 뮤지컬 연습 도중 연출가에게 혹평 받았던 과거를 털어놓는다.1일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '국가대표 아들들' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 뮤지컬 '그날들'의 주역들인 배우 류수영, 최진혁, 윤시윤, 가수 산들이 출연한다.데뷔 15년 차 아이돌이 된 산들은 음악 방송에서 대선배가 됐지만, '그날들'에서는 막내 라인으로 새로운 생활을 시작했다고 밝힌다. 그는 선배들 사이에서 대기실 정리까지 자처하며 막내 역할을 톡톡히 하고 있다는 후문이다.연습실 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드도 공개된다. 류수영은 연습실에서 고구마와 달걀을 챙겨주며 든든한 선배 역할을 했고, 최진혁과 윤시윤 역시 후배들을 살뜰히 챙기며 힘을 보탰다고.웃음을 자아내는 폭로도 이어진다. 검술 액션 촬영 비화를 전하던 산들은 "형들이 나를 죽도로 팬다"며 너스레를 떨었고, 이에 최진혁이 직접 검술 시범까지 선보이며 적극 해명에 나선다고 해 궁금증을 자극한다.산들은 뮤지컬 배우로 성장해 온 과정도 공개된다. 생애 첫 뮤지컬 연습 당시 장유정 연출에게 "나가"라는 말을 들었던 산들은 14년 만에 뮤지컬 '그날들'로 다시 만나 인정을 받게 된 사연을 털어놓는다. 이와 함께 연출가의 극찬을 받은 뮤지컬 넘버 무대도 직접 선보일 예정이다.'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr