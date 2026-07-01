'닥터 섬보이' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

'닥터 섬보이' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

'닥터 섬보이' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

'닥터 섬보이' 이재욱이 약물 복용 논란으로 보직 해제 위기에 처했다.ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 10회에서는 도지의(이재욱 분)에게 연이은 사건이 터졌다. 육하리(신예은 분)가 찾아낸 진실과 위로에도 불구하고 도지의의 약물 복용 논란이 새롭게 불거지며 상황이 악화됐다. 10회 시청률은 전국 4.8%, 분당 최고는 5.6%를 기록했다. 이에 월화드라마 및 동시간대 1위를 차지했다.(닐슨 코리아, 유료가구 기준)이날 편동도에서는 마을의 안녕을 기원하는 갯제가 열렸다. 그러나 충수염이 의심되는 환자를 이송하던 헬기가 추락하는 사고가 발생하며 분위기가 급변했다. 이후 환자가 충수염이 아닌 단순 배탈로 확인되면서 도지의를 향한 오진 논란이 불거졌고, 공보의 책임론까지 더해지며 비난이 쏟아졌다. 도지의는 모두의 걱정에도 방 안에 머물렀고, 육하리가 찾아왔지만 끝내 문을 열지 않았다.도지의의 방문을 연 사람은 이화영(이설 분)이었다. 하지만 도지의는 그를 반갑게 맞지 않았다. 그런 가운데 관광객들이 집단 식중독 증세를 보이며 또 다른 응급 상황이 발생했다. 이화영은 도지의를 향한 불신으로 혼란스러워진 지소를 도와 상황을 수습했고, 이를 지켜보던 육하리는 두 사람의 관계를 의식하는 모습을 보였다.도지의를 향한 편동도 사람들의 걱정도 이어졌다. 홍금자는 식사를 챙기며 마음을 보탰고, 현치연과 용주천 역시 곁을 지키며 힘을 실었다. 반면 육하리는 쉽게 다가가지 못했다. 앞서 이화영이 "지의에게 왜 이 섬이 지옥인지 모르나 보네요"라며 도지의를 섬에서 떠날 수 있도록 설득해 달라고 부탁했기 때문이다. 육하리는 도지의에게 직접 이야기를 듣겠다고 했지만, 선뜻 그를 찾아가지 못했다.육하리는 사고의 진실을 밝히기 위해 직접 나섰다. 그는 현치연과 함께 조사를 진행하던 중 인근 섬에서도 비슷한 사고가 있었고, 헬기장 조명에 문제가 있었다는 공통점을 확인했다. 이후 도지의를 찾아가 이 같은 사실을 전하며 사고가 그의 책임만은 아니라고 말했다. 육하리의 진심에 마음이 움직인 도지의는 "자꾸 숨으니까 곁에 갈 수가 없잖아요"라는 말과 함께 자신을 안아주는 육하리를 끌어안으며 마음을 열었다.모든 것이 해결되는 듯했지만 상황은 다시 악화됐다. 현치연의 고발로 진상 규명이 이루어지는 듯했으나 도지의가 정신과 약을 복용하고 있었고 이로 인해 오진이 발생했다는 내용의 보도가 나오면서 논란이 커졌다. 여기에 대기발령과 보직 해제 검토 소식까지 전해지며 도지의는 더욱 큰 충격에 빠졌다. 육하리는 그를 위로하려 했지만, 도지의는 "더 이상 버티기 너무 힘들어요. 섬이 너무 무서워요"라며 힘겨운 심정을 털어놨다. 말없이 그의 곁을 지키는 육하리의 모습은 두 사람에게 닥친 위기를 더욱 실감하게 했다.이날 엄정선(이수경 분)과 용주천의 관계에도 변화가 찾아왔다. 편동도에서의 시간이 얼마 남지 않은 가운데, 엄정선은 육지에서의 데이트를 통해 자신과는 다른 용주천의 삶을 실감하며 복잡한 마음을 드러냈다. 여기에 컨디션 난조의 원인이 임신 때문이라는 사실까지 알게 되면서 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr