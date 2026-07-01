이상민 / 사진=텐아시아 DB

‘하트시그널5’ 방송 캡처 / 사진 제공 : 채널A

방송인 이상민이 입주자들의 심리를 분석하며 예측했다.이상민은 지난 30일 방송된 채널A '하트시그널5'에서 입주자들의 진실게임과 데이트 장면을 지켜보며 자신의 생각을 밝혔다.이날 이상민은 진실게임을 되짚어보던 중 자리에서 벌떡 일어나 김서원의 대사를 따라 하며 "그럼 난 뭐야!"라고 연기해 웃음을 자아냈다. 이를 본 윤종신은 "연기 안 하길 잘했다"며 농담을 던졌다.이어 이상민은 박우열과 대화하는 강유경의 태도를 언급했다. 그는 강유경이 단호하게 이야기했기 때문에 박우열의 반응도 달라졌을 것이라며 "그게 더 충격으로 다가왔을 것"이라고 분석했다. 김서원과 최소윤의 데이트 장면에서는 최소윤의 직진 멘트가 김서원의 마음을 움직인 계기가 됐을 것이라고 추측했다.또 강유경의 화법을 두고는 "신의 한 수"라고 평가했다. 이후 윤종신이 연인들이 자주 하는 말이라며 "뭐가 미안해?"를 예로 들자 이상민은 "이런 거 안 해야 돼"라며 자신의 생각을 쏟아내기도 했다.한편 '하트시그널5'는 매주 화요일 오후 10시 채널A에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr