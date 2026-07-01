개그우먼 이경실이 과거 박미선에게 느꼈던 서운함을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

개그우먼 이경실, 박미선, 조혜련이 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '롤링썬더' 영상 캡처

이경실이 과거 박미선 때문에 눈물을 흘렸던 일화를 공개했다.지난 30일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '아.우.디 아줌마들의 우정은 디질 때까지 (남미새 박미선, 이봉원 뱀술, 항암 치료 시절)ㅣ신여성 EP.27'라는 제목의 영상이 게재됐다. 개그우먼 조혜련, 이경실, 박미선은 오랜 우정을 자랑하며 다양한 이야기를 나눴다.조혜련은 과거 이경실의 성격이 마음에 들지 않았다고 밝혔다. 그는 "사실 예전에는 경실 언니를 많이 어려워했다"며 "말하는 방식이 너무 세게 느껴졌다"고 고백했다. 하지만 이 같은 오해는 이경실의 실제 성격을 점차 알게 되면서 바뀌었다고.특히 조혜련은 박미선이 MBC를 떠나 SBS로 이적했을 당시 이경실이 눈물을 흘렸다는 이야기를 듣고 충격을 받았다고 털어놨다. 그는 "경실 언니가 정말 여린 사람이라는 걸 그때 알았다"며 "나는 언니가 미선 언니를 구박하는 줄만 알았는데 그게 모두 애정 표현이었다"고 말했다.이에 이경실은 "미선이는 또 다른 나 같은 존재였다. 나와 상의도 없이 SBS로 가버렸을 때 너무 섭섭해서 울었다"며 "당시에는 부담될까 봐 직접 말하진 못했다"고 회상했다. 박미선은 "언니가 나를 그렇게까지 좋아하는 줄은 꿈에도 몰랐다"며 놀라움을 감추지 못했다.조혜련은 "경실 언니는 표현이 투박하고 서툴 뿐 알고 보면 세상에서 가장 여리고 정이 많은 사람"이라며 "언니를 아는 사람들은 그 투박한 표현이 얼마나 고마운지 알지만 모르는 사람들은 충분히 오해할 수 있다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr