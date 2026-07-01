/ 사진=유튜브 채널 김선태

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유튜버 충주맨 김선태가 대한민국 축구대표팀의 월드컵 조별리그 탈락을 현장에서 지켜본 뒤 전술 부재를 지적하며 아쉬움을 드러냈다.김선태는 지난달 30일 자신의 유튜브 채널에 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 대한민국과 남아프리카공화국의 조별리그 경기를 직관한 영상을 공개했다.대표팀을 응원하기 위해 멕시코를 찾은 그는 "내 인생 첫 월드컵 경기"라며 설레는 마음을 감추지 못했다. 손흥민과 이강인 등 대표팀 선수들의 워밍업을 가까이에서 지켜본 뒤 경기장에 입장해 열띤 응원을 펼쳤다.하지만 경기가 시작되자 분위기는 달라졌다. 전반전 내내 답답한 경기 운영이 이어지자 김선태는 "전술이 없다. 공격 전개도 안 되고 수비도 불안하다. 선수 개인기에 맡기는 것 같다"며 "2선에서 전개가 안 되고 맨날 사이드로만 돈다"고 지적했다. 후반전에도 경기 흐름은 바뀌지 않았다. 한국이 선제 실점을 허용하자 김선태는 탄식을 쏟아냈고, 경기 내내 굳은 표정으로 대표팀의 경기를 지켜봤다.경기 후 숙소로 돌아온 그는 "국가대표 경기는 월드컵 때만 챙겨보고 직관은 처음이었다. 전술적인 건 잘 모르지만 빌드업이 안 되는 느낌이었다. 계속 공만 돌리더라"고 말했다. 이어 "경기는 질 수도 있다. 그런데 결과도 과정도 안 좋으니까 더 아쉽다"며 "'졌잘싸'를 좋아하는 편은 아니지만 이번만큼은 차라리 '졌잘싸'였으면 좋았을 것 같다"고 털어놨다.또 "이강인 선수 혼자 고군분투하는 분위기였다. 중원으로도 공이 잘 들어가지 않았고 공격 숫자도 부족해 보였다"며 "경기력과 전술을 보면 32강에 올라가도 의미가 있을까 싶었다. 앞으로는 근본적으로 무엇을 바꿔야 할지 고민했으면 좋겠다"고 쓴소리를 남겼다.영상을 본 누리꾼들은 "축구 잘 모른다면서 핵심은 다 봤다", "전술이 없다는 말에 공감한다", "하필 첫 직관이 그 경기였다", "집에서 봐도 답답했는데 현장은 더 허탈했을 것" 등의 반응을 보였다.한편 대한민국은 남아프리카공화국에 0-1로 패하며 조별리그에서 탈락했다. 이후 홍명보 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 사퇴했으며, 대한축구협회를 둘러싼 개혁 요구도 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr