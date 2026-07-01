박은영이 윤남노와 친해진 계기를 밝혔다. / 사진='밥은영' 유튜브 캡쳐

윤남노가 이상형에 단호한 입장을 보였다. / 사진='밥은영' 유튜브 캡쳐

셰프 박은영과 윤남노가 친혜진 계기를 밝혔다.지난 6월 30일 박은영의 유튜브 채널 '밥은영'에 공개된 영상에서는 윤남노 셰프가 등장했다. 두 사람은 요리를 준비하며 이야기를 나눴다.두 사람은 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 촬영 이후 동료들과 여러 번의 술자리를 가지면서 친해졌다. 박은영은 "서로 아는 사이는 아니었지만, (윤남노는) 나의 존재를 알고 있었을 것"이라고 말했다. 그러면서 "이 업계에서 예쁘기로 소문이 나 있었기 때문에 오빠가 모를 리가 없다"고 자신감을 나타냈다.윤남노 셰프는 말이 끝나기 무섭게 "밥 좀 먹자"고 단호하게 이야기했다. 그는 "박은영은 알았지, 중식 여신은 처음 들어봤다"고 말하면서도 "셰프 중에 제일 예쁘다"며 치켜세워줬다. 그러면서 "요즘 아이돌 만나더니 깡패가 다 돼서 왔다"고 덧붙였다.박은영은 '흑백요리사'에 함께 출연한 조서형 셰프를 언급하던 중, 자신이 윤남노의 이상형인 "귀엽고 아담한 여자에 더 부합한다"고 말했다. 하지만 윤남노는 "너희 둘 다 내 스타일이 아니다"라며 단호하게 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr