배우 이민정이 두 자녀를 향한 미안한 마음을 전하고 있다. / 사진=이민정 유튜브 채널

사진=이민정 유튜브 채널

사진=이민정 유튜브 채널

배우 이민정이 자녀들을 향해 미안한 마음을 전했다.지난 30일 유튜브 채널 '이민정MJ'에는 '한국인 없음. 이태리 현지인들만 아는 찐 휴양지 즐기기'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 이민정은 이탈리아에서 가족 없이 여행을 즐겼다. 그는 돌연 자녀들을 떠올렸다. 이민정은 "준후랑 서이에게 미안한 게 우리가 백화점 등 사람 많은 곳을 많이 안 가니까 '이거 사줘' 하면서 떼를 쓰는 모습을 거의 본 적이 없다"고 이야기를 꺼냈다.이에 제작진이 "아이들이 착하다"고 말하자 이민정은 "착한 게 아니다"라며 "그런 곳을 많이 가야 떼를 쓰면 얻어낼 수 있다는 생각도 하게 되지 않냐"면서 "사람 많은 곳에 가서 뭘 구매한 경험이 거의 없으니까 '이거 사자'라고 하는 모습을 본 적이 없다"고 덧붙였다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr