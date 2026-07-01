박성광의 아내 이솔이가 SNS에 올린 의미심장한 글로 이혼설이 불거지자 선을 그었다./사진=이솔이 SNS 캡처

박성광의 아내 이솔이가 SNS에 올린 의미심장한 글로 이혼설이 불거지자 선을 그었다./사진=이솔이 SNS 캡처

박성광의 아내 이솔이가 SNS에 올린 의미심장한 글로 이혼설이 불거지자 선을 그었다./사진=이솔이 SNS 캡처

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 SNS에 올린 의미심장한 글로 이혼설이 불거지자 선을 그었다.이솔이는 지난달 30일 자신의 SNS에 인간관계에 대한 생각을 담은 영상을 게재했다.영상에서 이솔이는 "내 나이 서른아홉, 지우고 싶은 과거가 있다. 가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다. 내 감정을 담아낼 단어를 골라 상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들이다"라고 털어놨다.이어 "지독한 오만이었다. 내 깊은 속내와 감정의 굴곡을 타인이 전부 이해해 주길 바랐다. 인간의 복잡한 감정을 대신할 수 있는 단어는 지극히 일부분인데 말이다. 그래서인지 말로 구태여 설득하지 않아도 소통이 원활하고 납득이 되는 결이 맞는 관계는 참 소중하다"고 적었다.또 "그 관계 사이에는 굳이 감정의 스펙트럼을 단어로 쪼개 설명하지 않아도 삶을 대하는 태도나 속도가 비슷하기에 생기는 이해가 존재한다. 수십 년을 각자의 우주에서 살아온 두 사람이 만나 어떠한 억지스러움도 없이 맞물린다는 것은 어쩌면 원칙적으로는 불가능하고 예외적으로만 가능한 기적이 아닐까"라며 "그 예외적인 기적을 기다린다. 하지만 우리는 이해할 수 없으면서도 그 여백까지 끌어안는 실수를 한다. 그걸 사랑이라 한다고 한다"고 덧붙였다.게시물 속 '지우고 싶은 과거', '가치관이 다른 사람', '상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들' 등의 표현이 주목받으면서 일부 누리꾼 사이에서는 박성광과의 관계를 두고 추측이 이어졌다.이에 한 누리꾼이 "박성광님과 설마 이혼했어요?"라고 묻자 이솔이는 "아니요ㅠ"라고 답하며 이혼설을 일축했다. 또 다른 누리꾼이 "언젠가부터 시선이 불안해 보인다. 혹시 헤어지신 건 아니냐"고 남기자 이솔이는 "아닙니다. 지병 정기검진 앞두고 불안한 건 맞지만, 시선은 그냥 전후방 예의주시 중인 것뿐입니다"라고 설명했다.이어 "난 후회 없이 잘 지내고 있다. '지우고 싶은 과거'는 내 생각을 풀어내는 데 있어 약간의 '후킹'일 뿐"이라며 "약간의 후킹에 많은 분이 걱정하셔서 수습하자면 캡션도 함께 봐달라. 그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑이라고 예쁘게 마무리했다"고 덧붙였다. 이솔이는 해명 이후 해당 심경 글을 삭제했다.앞서 이솔이는 지난해 4월 여성암 투병 사실을 고백했다. 그는 "퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중 5개월 만에 암을 판정을 받았다"며 "여성암 특성상 아이를 가질 수 없게 됐고 제 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 죄송했다"고 밝혔다. 이어 "6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 응급실에 오가며 힘든 시간을 버텼다. 지금도 약을 먹으며 치료를 이어가고 있다"고 전했다.이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 부부는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 함께 출연하며 일상을 공개했으며, 현재는 인플루언서로 활동하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr