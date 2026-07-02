이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유튜브하지영'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유튜브하지영'

'조은정♥' 소지섭이 처음 맡은 아빠 역할에 솔직한 속내를 털어놨다.1일 '유튜브하지영' 채널에는 소지섭이 출연해 SBS 금토드라마 김부장과 결혼 후 일상에 대한 다양한 이야기를 전했다.소지섭이 출연 중인 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 가장이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 가장 위험한 남자로 변해 맞서는 아빠 유니버스 복수 액션물이다.현재 극 중고등학생 딸을 둔 아버지로 변신한 소지섭은 첫 도전에 대한 부담도 숨기지 않았다. 그는 "그 모습을 연기하는 소지섭이 개인적으로 궁금했다. 저 역시도 처음이라"며 새로운 역할을 준비하며 느꼈던 설렘과 고민을 솔직하게 털어놨다.이어 "어울리게 나올까?", "잘했을까?"라는 걱정이 들지 않았냐는 질문에는 의외의 고백도 이어졌다. 소지섭은 "'아저씨'는 '미안하다, 사랑한다' 때부터 들어서 익숙하다"면서도 "'아저씨'는 안 어색한데 '아빠'가 어색하다. 드라마 속에서 딸이 계속 저를 아빠라고 부르는데 그게 초반에 조금 어색하더라"고 웃어 보였다.작품 이야기뿐 아니라 평소 생활도 자연스럽게 공개됐다. 하지영이 집안일을 직접 하는 편인지 묻자 소지섭은 "지금도 시간이 되면 여러 가지 다양한 일을 한다"고 답하며 변함없는 생활 습관을 전했다.요리 역시 직접 한다고 밝혔다. 그는 "기본적인 요리는 거의 다 할 수 있다. 모르는 건 유튜브를 보면 된다"고 담담하게 말했다.소지섭은 "혼밥도 정말 자주 한다. 혼자 고깃집에 가서 고기를 구워 먹는 것도 전혀 어색하지 않다. 단골집이라 사장님도 이제는 놀라지 않는다"고 밝혀 눈길을 끌었다.한편 소지섭은 지난 2020년 17세 연하 아나운서 출신 조은정과 결혼했다. 현재 슬하에 자녀는 없다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr