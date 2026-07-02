공민정이 새 프로필을 공개했다./사진제공=판타지오

공민정이 새 프로필을 공개했다./사진제공=판타지오

배우 공민정이 새로운 프로필을 공개했다.1일 소속사 판타지오를 통해 공개된 프로필 속 공민정은 청초하고 맑은 분위기부터 도도하고 지적인 스타일까지 표현하며 팔색조 매력을 뽐냈다.공민정은 화이트 셔츠 차림에 편안한 웃음과 자연스러운 연출을 더해 맑고 단정한 분위기를 자아냈다. 블랙 슈트 착장에서는 여유로운 포즈로 도회적인 세련미를 풍겼다. 블랙 터틀넥 니트를 활용한 스타일링에서는 진중하면서도 고혹적인 분위기를 발산했다.최근 공민정은 연기와 예능을 넘나드는 활발한 활동을 이어가고 있다. 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌 8 ‘스마일 클리닉’, 유튜브 ‘조선의 청요리사’ 등 여러 분야에서 존재감을 뽐낸 데 이어 지난 6월에는 영화 ‘메소드연기’로 황금촬영상 심사위원특별상을 수상했다.공민정은 SBS 새 드라마 ‘풀카운트’에서 베테랑 야구기자 ‘정선애’ 역으로 출연 예정이다.한편 1986년생 공민정은 2024년 배우 장재호와 결혼, 2025년 1월 딸을 출산했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr