사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영이 차를 팔아 마련했던 첫 명품 가방을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.30일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '김나영이 전재산 털어 샀던 그 가방! 지금까지도 아끼는 가방의 정체는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 벨기에 럭셔리 브랜드 델보 매장을 방문하기에 앞서 집에서 직접 자신의 애장품을 소개했다.그는 "델보는 나에게 울컥하는 마음이 드는 브랜드"라며 "15~16년 전 패션에 대한 큰 꿈을 안고 도전하던 시절, 차를 팔아서 샀던 가방이 있다. 내 인생을 바꿔준 가방이자 도전의 의미가 담긴 브랜드"라고 회상했다.가장 먼저 꺼내 든 가방은 델보의 대표 모델 '브리앙'으로, 국내 기준 약 800만 원대에서 1,000만 원대로 알려져있다. 김나영은 오렌지 컬러 브리앙을 들고 패션위크에 등장해 많은 관심을 받았고, 본격적으로 패션 센스를 인정받기도 했다.김나영은 "이 가방을 살 때 정말 많이 떨렸다"며 "이제는 나와 함께 세월을 보냈지만 죽을 때까지 가지고 있을 생각"이라고 각별한 애정을 드러냈다.또 다른 애정템으로는 '팽' 모델을 소개했다. 그는 "정말 마르고 닳도록 들었다. 많은 분들이 이 가방을 사랑해 주셨다"며 닳은 흔적이 그대로 남아 있는 가방을 보여줬다. 이어 "단종된 줄 알았는데 한국에서 다시 출시됐다는 이야기를 들었다"며 반가움을 감추지 못했다.이 밖에도 브리앙 템포, 다양한 컬러의 브리앙 라인 등을 차례로 소개한 김나영은 "델보 특유의 컬러가 정말 좋다. 데님에도 잘 어울리고 우아하면서도 상큼한 분위기를 연출할 수 있다"고 설명했다. 특히 레모네이드 컬러 제품은 올블랙 스타일링과 매치하며 여름 코디를 직접 선보였고, 블루 계열 의상과도 조화를 이루는 모습을 보여줬다.다음 날 델보 매장을 찾은 김나영은 "이건 가방이 아니라 예술 작품이다. 건물을 소유하는 기분"이라며 감탄을 쏟아냈다. 이어 "델보 매장에 오면 마음이 편안하다. 여기가 내 친정 같다"며 브랜드에 대한 애정을 숨기지 않았다.또 행운을 상징하는 '스마일백'과 브라운 컬러로 큰 사랑을 받았던 '팽'의 새로운 네이비 버전도 직접 살펴봤다. 기존 제품보다 탄탄해진 가죽과 지퍼 디테일이 추가된 점을 확인한 그는 "느낌이 완전히 달라졌다"며 만족감을 드러냈다.한편, 방송인 김나영은 지난해 가수 겸 화가인 마이큐와 재혼, 최근 혼인신고를 마쳤다. 전 남편과 낳은 두 아들은 김나영이 양육 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr