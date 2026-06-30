방송인 박미선이 배우 김정난에게 고마운 마음을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '김정난' 영상 캡처

박미선과 김정난이 우정 여행을 떠났다. / 사진=유튜브 채널 '김정난' 영상 캡처

방송인 박미선이 배우 김정난에게 고마운 마음을 전했다.지난 29일 유튜브 채널 '김정난'에는 '오픈카 타고 제주도 가서 24시간 동안 웃기만 하는 절친 박미선, 김정난 (아줌마들의 우정은 디질때까지)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 박미선과 배우 김정난, 절친한 동생 서윤이 함께 제주도 여행을 즐기는 모습이 담겼다.제주도의 노을을 바라보던 박미선은 "노을을 같이 볼 수 있는 친구가 10명만 있어도 행복한 사람이라고 하더라"며 운을 뗐다. 이에 김정난이 "10명이면 너무 많은 것 아니냐"고 반응하자 잠시 생각에 잠긴 박미선은 "나는 세 명, 아니 두 명이다"며 옆에 있던 두 사람을 가리켰다.이어 박미선은 "아는 사람은 많지만 마음을 줄 수 있는 사람과는 다르다"며 "매일 안부를 묻고 서로 걱정해주며 무슨 일이 있는지 알고 있는 사이가 정말 친한 사람"이라고 자신이 생각하는 우정의 의미를 털어놨다.특히 박미선은 가장 힘들었던 시절 두 사람이 자신의 곁을 지켜줬던 일화를 털어놨다. 그는 "내가 아팠을 때 가장 많이 밥을 해준 친구들이다"며 "특별하게 화려한 음식은 아니었지만 너무 고맙고 맛있었다"고 회상했다. 그러면서 "내가 건강해서 동생들을 책임져야 겠다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.한편 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받고 방송 활동을 잠정 중단한 바 있다. 최근 항암 치료를 마친 그는 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'으로 복귀를 알렸으며, 남편 이봉원과 함께 출연 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr