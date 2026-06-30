사진 = '새고_F5' 유튜브 채널 캡처

사진 = '새고_F5' 유튜브 채널 캡처

그룹 2AM 조권과 2PM 준케이, 갓세븐 재이비가 오랜만에 한자리에 모여 연습생 시절의 눈물겨운 추억과 JYP엔터테인먼트 특유의 엄격했던 기강 비하인드를 털어놓았다.동방신기 최강창민이 운영하는 유튜브 채널 '새고_F5-덕밥집'에서는 '드디어 정면승부하는 SM과 JYP의 춤선대결'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조권과 준케이, 재이비는 데뷔 전후의 힘들었던 시절을 회상하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 세 사람은 연습생 시절 즐겨 먹던 추억의 음식인 김밥과 팬들이 정성스럽게 챙겨주었던 미역국을 직접 요리하며 데뷔 전후의 치열했던 삶을 고백했다. 특히 조권은 2AM 시절을 떠올리며 오랜 연습생 기간을 거쳐 마침내 받게 된 눈물겨운 첫 정산 썰과 당시의 열악했던 숙소 생활 이야기를 솔직하게 공유해 깊은 공감을 자아냈다.JYP엔터테인먼트 특유의 엄격했던 기강 잡기 에피소드가 공개돼 큰 웃음을 선사했다. 당시 오랜 연습생 기간을 거치며 후배들의 군기를 담당했던 조권은 연습생들이 연습실을 이용할 때 질서와 예절을 엄격하게 관리했다고 고백했다.복도에 있는 연습생들을 불러 모아 어지럽게 널려 있는 신발을 직접 가지런히 정리하도록 지시하는가 하면, 보컬 연습실을 찾아가 나태한 태도를 보이는 후배들에게 연습할 것인지 물으며 팽팽한 긴장감을 조성하기도 했다. 조권은 후배들의 나태함이나 연습실 관리 문제에 대한 보고가 들어오면 외면하지 않고 직접 나서서 질서를 바로잡는 책임감 있는 역할을 맡았었다고 털어놓았다.이어 세 사람은 JYP엔터테인먼트와 SM엔터테인먼트의 아이돌 육성 시스템과 무대 위 스타일 차이에 대해서도 흥미로운 토론을 벌였다. 연습생과 교육생 시스템의 명확한 차이점부터 시대 변화에 따른 세대 간의 생각 차이를 솔직하게 나눈 세 사람은 JYP 소속 아티스트들만의 독특한 안무 습관과 기본기 훈련 방식에 대해 언급했다. 최강창민의 SM 스타일과 비교되는 서로 다른 춤선에 대해 유쾌하게 대화를 나누며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr