사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 베이비복스 이희진이 과거 최악의 연애 경험을 털어놓자 탁재훈이 뜻밖의 반응으로 폭소를 자아냈다.29일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 데뷔 29주년을 맞은 베이비복스 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 완전체로 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.이날 붐은 아직 미혼인 이희진에게 "바람을 피워도 당당했던 남자친구가 있었냐"고 물었다. 이에 이희진은 "당시 남자친구가 바람을 피웠는데 '너는 결혼할 여자고, 얘는 연애할 여자'라는 말을 했다"고 밝혀 경악하게 만들었다.이어 "만났던 남자들이 다 같은 말을 했다. '너는 결혼할 여자'라고 하더. 그러면 나는 '다른 여자들은 연애할 여자인가' 생각하게 된다"고 씁쓸한 심경을 털어놨다.이희진은 최악의 연애 경험도 공개했다. 그는 "전 남자친구가 다른 여자 두세 명을 동시에 만났었다"며 "내가 추울 때 덮으려고 남자친구 차에 사다 놓은 담요를 다른 여자가 덮고 있는 사진을 봤다"고 말했다.이상함을 느낀 그는 남자친구의 휴대전화를 확인했고 더 큰 충격을 받았다고. 이희진은 "내 사진은 한 장도 없고 그 여자 사진만 가득했다"고 고백해 출연진들을 놀라게 했다.사연을 들은 붐은 "그 정도면 그 여자가 메인이고 희진 씨랑 바람을 피운 거 아니냐. 희진 씨가 뭔가 잘못 알고 있는 것 같다"고 돌직구를 날렸다.이희진이 "아니다. 그 사람이 먼저 내 번호를 땄다"고 해명했지만, 다른 여성에게 먼저 접근했던 사실이 드러나자 출연진들은 "그럼 그분이 메인이다", "사진 한 장이라도 있었어야 한다"고 입을 모았다.탁재훈도 "네가 착각했네. 너랑 바람을 피운 거야"라고 강조해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이상민은 "희진이와 먼저 만난 것 아니냐"고 편을 들었지만, 붐은 "그 여자 번호는 원래 있었던 것"이라고 덧붙이며 끝까지 몰아가 폭소를 자아냈다.한편 이날 이희진은 베이비복스 활동 당시 간미연의 합류로 메인 보컬과 비주얼 센터 자리를 내주게 됐던 당시의 속마음도 털어놨다. 그는 "처음에는 상처였다"며 "성격도 못되게 변했던 것 같다"고 솔직하게 말했고, 간미연을 처음 봤을 당시 외모 때문에 반대했지만 화장을 지운 모습을 보고 "너무 귀여워서 미안했다. 되게 못 되게 견제는 했다"고 고백해 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr