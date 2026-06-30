개그맨 이선민이 과거 군 복무 당시 수면 부족으로 탈모를 경험했던 일화를 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

'티키타카쇼'는 매주 목요일 오후 8시 공개된다. / 사진=틱톡(TikTok) '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 영상 캡처

개그맨 이선민이 군 복무 후유증을 고백했다.지난 29일 방송한 틱톡(TikTok) 오리지널 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼')에는 김동현, 곽범, 아모띠, 이용주, 이선민, 송하빈이 출연해 군 복무 시절 에피소드를 털어놨다.육군 대표 이용주, 이선민, 송하빈과 해병 대표 김동현, 곽범, 아모띠는 각 부대의 자부심을 건 견제와 도발을 이어갔다. 초반부터 팽팽한 기싸움이 펼쳐지자 육군 팀 주장 딘딘은 해병대 215기인 아버지에게 전화를 걸어 해병 팀의 기세를 꺾었다.출연진은 각자의 보직에서 가장 힘들었던 순간들도 밝혔다. 특히 잠과 사투를 벌이던 철책 근무에 대해 열변을 토한 이선민은 "후유증으로 그때 탈모가 왔다. 잠을 못 자서"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.최전방에서 복무했던 김동현은 휴가 때마다 심부름으로 고통받았던 과거를 회상했다. 그는 "부대원 전체의 발 사이즈를 적어서 슬리퍼를 산 적도 있고, 어항에 물고기까지 산 적이 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.'티키타카쇼'는 매주 목요일 오후 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr