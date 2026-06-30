윤은혜 / 사진=텐아시아 DB

방송 캡처 / 사진 제공 : SBS

이상민이 베이비복스 완전체와 함께 이야기를 나눴다.지난 29일 방송된 SBS '아근진 수지네 하숙'에서는 1990년대를 풍미한 베이비복스 완전체가 출연했다.이상민은 베이비복스의 2024년 완전체 공연 소감을 물으며 대화를 시작했다. 멤버들의 이야기가 이어지는 가운데, 탁재훈이 "한창때 몸이 아니니까"라고 말하자 이상민은 "앉았다 일어나는 게 예전 같지 않더라"며 공감했다. 이어 과거 해외 활동 당시 베이비복스의 활동에 대해서도 언급했다.이상민은 간미연 합류 후 센터 자리를 양보했던 이희진의 당시 심경을 이야기했고, 의성어를 자주 사용하는 이지의 말투를 "명랑 만화 주인공 같다"고 표현했다. 토크 중 윤은혜의 결혼 이상형으로 '같은 신앙'이 언급되자 이상민은 "남편이 교회는 가는데 십일조를 안 내면 어떻게 할 거냐"고 물었다. 이어 탁재훈에게는 "소그룹 모임부터 차근차근 시작해보라"고 말했다.이후 이희진의 과거 연애 이야기도 나왔다. 이상민은 "양다리 걸치던 전 남친이 희진에게 '너는 결혼할 여자고, 걘 연애할 여자'라는 망언을 했다"고 전했다. 이어 관련 이야기가 이어진 뒤 "그런 경험을 했으니 이제 더 좋은 남자를 만날 것"이라고 말했다. 방송 말미 랜덤플레이댄스 코너에서는 이지와 이희진을 맞히는 모습도 그려졌다.SBS '아근진 수지네 하숙'은 매주 월요일 오후 10시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr