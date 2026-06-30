'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 심형탁의 딸 하루가 '아기 기수'로 변신한다. 승마복을 갖춰 입은 16개월 하루는 포니를 돌보고 교감하는 모습을 선보일 예정이다. 김종민은 하루를 향해 "내가 아는 16개월 아이 중에 팬 서비스를 가장 잘한다"고 감탄했다. 점점 더 엄마 히라이 사야를 닮아가는 외모도 눈길을 끈다.

오는 7월 1일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 627회는 '잘 자라줘서 고마워' 편으로 꾸며진다. MC는 랄랄과 김종민이 함께한다.
'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
하루는 하얀 레깅스와 승마복을 입고 등장한다. "이랴 이랴" 소리를 내며 자신의 몸집보다 훨씬 큰 포니에게 다가간 하루는 동생을 챙기듯 포니를 돌보는 모습으로 미소를 자아낸다.

하루는 "우와! 디따 크다!"라고 외친 뒤 작은 손으로 포니의 갈기를 조심스럽게 쓰다듬는다. 자신의 얼굴보다 긴 당근을 두 손으로 꼭 쥔 채 까치발을 들고 포니에게 직접 먹이를 주기도 한다. 포니가 당근을 맛있게 먹는 모습을 흐뭇하게 바라보던 하루는 바구니에서 당근을 하나 더 꺼내 아빠 심형탁과 승마 코치에게도 건네 웃음을 안긴다.

승마장에서는 특유의 친화력도 보여준다. 모여 있는 말들을 향해 환하게 웃으며 손을 흔들어 인사를 건네는가 하면, 반가운 표정으로 교감하는 모습으로 현장을 훈훈하게 만든다. 이를 본 김종민은 "하루는 내가 아는 16개월 아이 중에 팬 서비스를 가장 잘한다"며 하루의 스타성을 칭찬했다.

포니와 하루의 귀여운 만남은 오는 7월 1일 오후 8시 30분 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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