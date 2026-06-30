'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

'슈퍼맨이 돌아왔다' 하루가 포니를 만난다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 심형탁의 딸 하루가 '아기 기수'로 변신한다. 승마복을 갖춰 입은 16개월 하루는 포니를 돌보고 교감하는 모습을 선보일 예정이다. 김종민은 하루를 향해 "내가 아는 16개월 아이 중에 팬 서비스를 가장 잘한다"고 감탄했다. 점점 더 엄마 히라이 사야를 닮아가는 외모도 눈길을 끈다.오는 7월 1일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 627회는 '잘 자라줘서 고마워' 편으로 꾸며진다. MC는 랄랄과 김종민이 함께한다.하루는 하얀 레깅스와 승마복을 입고 등장한다. "이랴 이랴" 소리를 내며 자신의 몸집보다 훨씬 큰 포니에게 다가간 하루는 동생을 챙기듯 포니를 돌보는 모습으로 미소를 자아낸다.하루는 "우와! 디따 크다!"라고 외친 뒤 작은 손으로 포니의 갈기를 조심스럽게 쓰다듬는다. 자신의 얼굴보다 긴 당근을 두 손으로 꼭 쥔 채 까치발을 들고 포니에게 직접 먹이를 주기도 한다. 포니가 당근을 맛있게 먹는 모습을 흐뭇하게 바라보던 하루는 바구니에서 당근을 하나 더 꺼내 아빠 심형탁과 승마 코치에게도 건네 웃음을 안긴다.승마장에서는 특유의 친화력도 보여준다. 모여 있는 말들을 향해 환하게 웃으며 손을 흔들어 인사를 건네는가 하면, 반가운 표정으로 교감하는 모습으로 현장을 훈훈하게 만든다. 이를 본 김종민은 "하루는 내가 아는 16개월 아이 중에 팬 서비스를 가장 잘한다"며 하루의 스타성을 칭찬했다.포니와 하루의 귀여운 만남은 오는 7월 1일 오후 8시 30분 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr