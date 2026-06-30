사진=전원주 유튜브

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배우 전원주가 보증금 10억원에 달하는 초호화 실버타운에 반해 즉석에서 입주 예약 의사를 밝혔다.30일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '보증금만 수십억! 초호화 실버타운 입성한 전원주!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 지인들에게 실버타운을 추천받았다며 "밥도 주고 빨래도 해주고, 아프면 병원도 데려가 준다고 하더라. 나도 궁금했다"고 말했다.제작진이 "좋은 곳은 엄청 비쌀 텐데 괜찮겠냐"고 묻자 전원주는 망설이지 않았다. 그는 "가격은 상관없다. 나도 이제 나한테 돈을 많이 쓰면서 살고 싶다"고 밝혔다.최고급 실버타운에 도착한 전원주는 입구부터 감탄을 쏟아냈다. 화려한 로비와 고급스러운 내부를 본 그는 "실버타운이면 시골집 같은 곳을 생각했는데 완전히 호텔에 들어가는 것 같다. 여기가 어떻게 실버타운이냐"고 놀라워했다.46층에 마련된 38평형 샘플룸에서는 한강과 서울 도심이 한눈에 내려다보였다. 전원주는 "여기가 이렇게 멋있는지 몰랐다. 여기 앉으니까 일어나기가 싫다"며 만족감을 드러냈다. 이어 "너무 좋으니까 비싸겠다"고 현실적인 걱정도 내비쳤다.실버타운에는 낙상을 예방하기 위한 무단차 바닥과 안전 손잡이, 응급콜 시스템이 마련돼 있었다. 응급 상황이 발생하면 간호사와 보안 직원이 곧바로 출동하고, 365일 24시간 건강관리도 받을 수 있다는 설명이 이어졌다.전원주는 영화관과 음악감상실, 카페, 재활 운동 시설, 피트니스 센터를 차례로 둘러봤다. 스파와 골프연습장은 물론 건물 안에 증권사까지 입점해 있다는 말에 그는 "놀라워서 입을 다물 수가 없다"고 말했다.특히 실버타운 내부 피트니스 시설을 본 전원주는 "여기 들어와 살면 엘리베이터 타고 내려와 운동하면 된다. 버스비도 아낄 수 있겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.본격적인 입주 상담도 진행됐다. 관계자는 "보증금은 10억원이고, 최소 생활비는 1인 기준 월 500만원대다. 2인은 월 540만원 정도"라고 설명했다. 다만 2인 입주는 법적 부부만 가능하며 자녀나 연인은 함께 거주할 수 없다고 덧붙였다.전원주는 "연예인 할인 같은 건 없냐. 얼굴 믿고도 안 되냐"고 물었지만 관계자는 "안타깝게도 없다"고 답했다.높은 비용에도 전원주의 마음은 확고했다. 그는 "입주하고 싶다. 계약서를 가져와 봐라"고 즉석에서 계약 의사를 밝혔다.하지만 바로 입주할 수는 없었다. 관계자는 "현재 입주 대기 인원이 약 80명이다. 평균적으로 6개월에서 1년 정도 기다려야 한다"고 알렸다.전원주는 당황한 표정을 지으며 "우리 살 날도 얼마 안 남았는데 1년을 기다리라고 하면 어떡하냐. 젊은 사람이면 기다리겠지만 나는 90을 향해 달리고 있다. 죽을 때 들어오라는 거냐"고 토로했다.결국 전원주는 입주 예약을 요청했다. 그는 "이렇게 비싼 데도 줄을 섰다. 인원이 많이 밀렸으면 예약하고 갈 테니까 내 얼굴을 생각해서 빨리빨리 해봐라"라며 끝까지 강한 입주 의지를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr