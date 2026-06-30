사진=SBS '산골총각 영웅'

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'산골총각 영웅' 가수 임영웅이 '히트곡'에 대한 솔직한 고민을 털어놓으며 진심 어린 속마음을 공개했다.30일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 임영웅이 허경환, 배우 현봉식, 가수 조째즈와 함께 산골에서 하루를 보내며 음악과 인생에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 조째즈는 임영웅에게 받았던 뜻밖의 전화를 떠올렸다. 그는 "얼마 전 영웅이한테 갑자기 전화가 왔다. '모르시나요'가 대박 났을 때 기분이 어땠냐고 묻더라. 행복했다고 했더니 어떤 느낌인지 자세하게 물어봤다"고 회상했다.이어 "사실 내가 영웅이한테 해줄 수 있는 조언은 별로 없었다. 전화 끊고도 '이런 고민을 한다고?' 싶어서 멍했다"고 덧붙였다.임영웅은 그동안 쉽게 꺼내지 않았던 속마음을 털어놨다. 그는 "팬분들이 제 노래를 많이 사랑해 주시지만 저는 형처럼 히트곡을 가진 가수는 아니라고 생각한다"며 "그래서 히트곡이 생겼을 때 기분이 어떤지 막연하게 궁금했다"고 솔직하게 고백했다.대한민국 최고 인기를 누리는 가수의 예상 밖 고민에 모두가 놀랐다. 현봉식은 "그런 생각은 전혀 안 할 줄 알았다"고 말했고, 조째즈 역시 "대한민국 최고의 가수인데도 더 멀리 보고 있다는 걸 느꼈다. 정말 멋있었다"고 진심을 전했다.임영웅은 음악을 향한 고민도 숨기지 않았다. 그는 "뻔하지 않게 가야 하는데 계속 같은 것만 하게 될까 봐 걱정된다"고 털어놨고, 현봉식은 "나도 매번 어떻게 다르게 연기할지 고민한다"며 깊이 공감했다.조째즈는 "더 많은 대중이 들을 수 있는 음악을 향해 계속 고민하는 것 같다"고 응원했고, 임영웅은 미소로 화답했다.조째즈 바에 자주 놀러갔다는 임영웅은 "형 노래를 처음 듣고 '왜 여기 계시지?'라는 생각이 들었다. 무조건 앨범을 내야 한다고 했는데 얼마 지나지 않아 '모르시나요'로 크게 사랑받는 모습을 보니 정말 기뻤다"며 남다른 애정을 드러냈다.멤버들의 요청에 임영웅도 마이크를 잡았다. 그는 "요즘은 팀의 '사랑합니다' 같은 정통 발라드를 자주 부른다"고 말한 뒤 감미로운 목소리로 노래를 열창했다. 첫 소절부터 산골을 가득 채운 깊은 감성에 모두가 숨을 죽였다.한편, 조째즈가 아내의 집밥을 자랑하자 임영웅은 "나중에 결혼하면 째즈 형처럼 해봐야겠다"고 미소 지었다. 허경환이 자신의 결혼식 축가를 미리 예약하자 임영웅은 "저는 결혼식장 가면 주로 뒤에 있는 편"이라고 너스레를 떨었고, 허경환은 "마이크 줄 길게 빼놓겠다"고 응수하며 유쾌한 케미를 완성했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr