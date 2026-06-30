사진=유튜브 '롤링썬더'

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배우 박미선이 아들 배우 데뷔 비하인드를 공개하며 부모로서의 속마음을 털어놨다.30일 유튜브 채널 '롤링썬더 - 신여성'에는 '아.우.디 아줌마들의 우정은 디질 때까지 (남미새 박미선, 이봉원 뱀술, 항암 치료 시절)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박미선은 이경실, 조혜련과 함께 다양한 이야기를 나누던 중 아들 최상엽의 배우 활동 비하인드를 공개했다.조혜련은 "언니 아들이 성을 최 씨로 바꿔 연극배우로 활동한다"며 "2년 전 연극 '사랑해 엄마' 오디션을 보러 왔는데 그때는 박미선 아들인지 전혀 몰랐다"고 밝혔다. 이어 "너무 귀엽고 잘생겼는데 연기도 정말 잘했다"고 극찬했다.그러면서 "재밌는 건 봉원 오빠가 공연을 보러 왔는데 정작 자기 아들을 못 찾더라. 평소에는 너무 조용한 아이였는데 무대에서 연기를 너무 잘해서 아버지도 못 알아봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.박미선 역시 아들의 어린 시절 꿈을 떠올리며 솔직한 심정을 털어놨다. 그는 "우리 아들은 어릴 때 꿈이 개그맨이었다. 그래서 개그맨 영재교육까지 했다"며 "넘어질 때도 그렇게 넘어지는 게 아니라며 표정과 몸짓까지 가르쳤다"고 회상했다.하지만 예상과 다른 길을 선택한 아들을 보며 아쉬움도 있었다고. 박미선은 "어느 날 갑자기 개그맨을 안 하겠다고 하더라. 처음엔 서운했지만 배우를 하겠다고 하니 우리가 도와줄 방법도 몰랐다"고 말했다.이어 "부모 힘을 쓰지 않으려고 이름도 바꾸고 조용히 오디션을 보러 다녔다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 조혜련 역시 "요즘은 누구 아들이라고 특혜를 받는 시대가 아니다. 단역 한마디도 모두 오디션을 본다"고 거들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr