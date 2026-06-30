사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

박은영 셰프가 절친한 동료인 윤남노 셰프와 레스토랑 직원들을 위해 최고급 재료를 가득 담은 호텔식 짬뽕을 직접 요리하며 끈끈한 의리를 과시했다.박은영 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '밥은영'에서는 '그렇게 먹으면 죽어..개업 준비에 피 땀 눈물 흘린 윤남노를 위한 박은영표 고급 짬뽕 한 대접'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박은영은 최근 레스토랑을 오픈하며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 보내고 있는 윤남노의 가게를 찾아 특별한 스태프 밀을 대접하는 따뜻한 일상을 공개했다.은영은 조갯살과 전복, 자연송이 등 구하기 힘든 최고급 식재료를 아낌없이 준비해 정통 호텔 방식으로 재료를 볶고 육수를 우려내는 화려한 중식 웍 기술을 선보여 눈길을 사로잡았다.두 사람은 넷플릭스 요리 서바이벌 프로그램 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌 1 촬영이 끝난 후 여러 차례 술자리를 함께하며 급격히 친해졌다고 고백했다. 요리 과정을 지켜보던 윤남노는 개업 초기 비용 부담과 바쁜 영업 일정 탓에 고생하는 직원들에게 평소 제대로 된 식사를 대접하지 못해 늘 미안함과 죄책감을 가졌다고 털어놓았다.레스토랑 오픈 준비로 쉬는 날에도 나와서 도와주는 동료들을 위해 윤남노는 박은영의 요리법을 어깨너머로 진지하게 배우며 향후 직원들에게 직접 맛있는 음식을 해주겠다는 책임감 넘치는 면모를 보였다.식사가 준비되는 동안 두 셰프는 과거 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 촬영 당시 서로를 도왔던 고마운 기억을 떠올리는가 하면 그룹 르세라핌 멤버들과 함께 춤을 췄던 재치 있는 비하인드 에피소드를 공유하며 깊은 요리 철학을 나눴다.정성껏 완성된 명품 짬뽕이 식탁에 오르자 윤남노와 레스토랑 직원들은 폭풍 먹방을 선보였고 식구처럼 아끼는 동료들이 맛있게 식사하는 모습을 곁에서 지켜본 윤남노와 박은영은 진심 어린 뿌듯함과 기쁨을 드러냈다. 단순한 고용 관계를 넘어 끈끈한 유대감으로 뭉친 윤남노 레스토랑 식구들과 이들을 응원하기 위해 발 벗고 나선 박은영의 화기애애한 회동은 시청자들에게 훈훈한 감동을 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr