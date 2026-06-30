하지원 / 사진 = 하지원 SNS

배우 하지원이 남다른 동안 비주얼을 자랑했다.30일 하지원은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 짧은 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에서 하지원은 자연광이 내리쬐는 카페 창가에 앉아 수줍은 미소를 지었다. 이날 하지원은 공주를 연상케하는 굵은 웨이브의 긴 머리와 화이트 튜브톱 원피스를 입고 특유의 청초한 매력을 자아냈다.특히, 그의 동안 비주얼이 눈길을 끌었다. 영상 속 그는 주름기 하나 없는 탄탄한 피부와 평소 혹독한 자기관리를 짐작케하는 직각 어깨 라인으로 나이가 믿기지 않는 미모를 자랑해 놀라움을 안겼다.한편, 하지원은 JTBC 웹예능 '26학번 지원이요'에 출연해 새내기의 좌충우돌 캠퍼스 라이프를 담아내고 있다. 그는 지난 5월 해당 프로그램의 조회수 공약을 지키기 위해 MBC '쇼! 음악중심'에 특별 출연해 화제를 모으기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr