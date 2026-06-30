'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송일을 확정하고 새로운 댄스 서바이벌의 시작을 알렸다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송일을 확정하고 새로운 댄스 서바이벌의 시작을 알렸다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송일을 확정하고 새로운 댄스 서바이벌의 시작을 알렸다.8월 18일 오후 10시 첫 방송 되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')는 '스트릿 우먼 파이터'를 시작으로 이어진 댄스 시리즈의 새로운 프로젝트다. 기존 시리즈가 월드클래스 댄서들의 경쟁을 담았다면, 이번에는 무대를 기획하고 완성하는 퍼포먼스 디렉터들이 주인공으로 나선다.안무 창작은 물론 동선과 연출, 무대 구성까지 총괄하는 디렉터들이 아이디어와 퍼포먼스로 맞붙으며 작품 완성도를 겨루는 경쟁을 펼친다.이번 시즌은 자신의 이름을 '디렉터 크레딧'에 올리기 위한 안무가들의 경쟁을 전면에 내세웠다. 냉정한 평가를 거쳐 최종 결과물에 이름을 남길 디렉터가 누가 될지가 핵심 관전 포인트다.첫 방송 확정과 함께 메인 포스터도 공개됐다. 포스터에는 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬(가나다순) 등 안무가 10인이 각자의 개성을 담은 스타일링과 포즈로 등장해 눈길을 끈다.강렬한 눈빛과 서로 다른 분위기를 담아낸 이들은 자신만의 색깔로 무대를 완성할 퍼포먼스 디렉터들의 경쟁을 예고했다. 창의적인 연출과 전략 대결이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.이번 시즌은 Mnet과 tvN에서 동시 편성된다. 제작진은 "단순한 춤 싸움이 아닌, 한 편의 예술 작품이 탄생하는 과정과 그 뒤에 숨겨진 천재 디렉터들의 치열한 전략 싸움을 보실 수 있을 것"이라며 "올여름 모두를 전율케 할 새로운 댄스 신드롬을 기대해 달라"고 전했다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 오는 8월 18일 오후 10시 첫 방송 되며, 티빙에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr