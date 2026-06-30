이승규가 구교환에 대한 팬심을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이승규가 구교환을 향한 팬심을 나타내며 연기 호흡도 맞추고 싶다고 밝혔다.30일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 '참교육'으로 글로벌 시청자에게 눈도장을 찍은 배우 이승규를 만나 이야기를 나눴다.이승규는 '참교육'을 통해 김무열과 호흡을 맞췄다. 그는 선배 김무열에 대해 "현장에서 잘하고 있는지 헷갈릴 때마다 조언 해줬다"며 "덕분에 중요한 장면이 잘 담긴 것 같다"라고 감사를 표현했다.이승규는 앞으로 호흡을 맞춰보고 싶은 배우로 구교환을 꼽았다. 최근 구교환이 출연한 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 보고 많은 영향을 받았다고.이승규는 구교환에 대해 "글자로 봤을 때 '이렇게 대사를 할 것 같다' 예상하는 범위를 벗어나더라"며 "글자 밖에서 대사를 가지고 노는 모습이 인상 깊었다"고 말했다. 그는 구교환의 상대역으로 분해 그 연기에 반응해보고 싶다는 의욕을 보였다. 그러면서 "구교환은 어디로 튈지 모르고 색깔이 재미있는 배우다"며 "작품을 같이 해보고 싶다"라고 바람을 내비쳤다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr