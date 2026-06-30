야노 시호, 변정수 / 사진 = 변정수 SNS

모델 출신 배우 변정수가 격투기 선수 출신 방송인 추성훈의 아내 모델 야노 시호와 특별한 인연을 공개했다.30일 변정수는 자신의 SNS에 "시호는 항상 즐거워. 10년 전이나 지금이나 똑같이 유쾌한 사람"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 두 사람은 화이트 튜브 톱과 나시 원피스를 트윈룩으로 맞춰입고 나란히 선 채 유쾌한 포즈를 취했다.변정수의 유튜브 채널 콘텐츠 촬영을 위해 10년 만에 만났다는 두 사람은 그간의 시간이 무색하게 함께 요리를 하고 브런치를 즐겼다. 식사를 마친 두 사람은 탁 트인 마당에서 반려견과 여유로운 시간을 보내며 일상의 기쁨을 만끽했다.그는 "하루 종일 웃고 우리 집 뒤집고. 커플룩도 잘 어울리죠?"라며 "(영상은) 7월 말에 나온다니 재밌게 보셔라. (다음에는)애들하고 같이 만나 이번엔 내가 일본 간다"며 두터운 친분을 과시해 훈훈함을 자아냈다.한편, 변정수는 1995년 결혼해 두 딸을 두고 있다. 야노 시호는 격투기 선수 출신 방송인 추성훈과 결혼해 딸 사랑 양을 두고 있으며 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr