'불꽃야구2' 제작진이 배재고 녹화분 공개에 대한 입장을 밝혔다. / 사진제공=스튜디오C1

배재고등학교 야구부 선수들이 광주제일고등학교 선수단을 향해 비하, 조롱했다는 논란이 번지고 있는 가운데, '불꽃야구2' 측이 배재고와의 경기 녹화분 공개 여부를 두고 고민 중이다.'불꽃야구2' 제작진은 30일 텐아시아에 "지난 29일 불거진 배재고등학교 야구부와 관련한 사안을 엄중하게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 이어 "신중한 검토를 거쳐 방송 여부가 결정되는 대로 안내드리겠다"며 "너른 양해 부탁드린다. 감사하다"고 전했다.'불꽃야구' 선수단 불꽃 파이터즈는 지난 7일 서울 고척스카이돔에서 배재고와 야구 경기를 치렀다. 해당 경기는 당시 SBS Plus를 통해 생중계된 바 있다. 제작사인 스튜디오C1은 자체 유튜브 채널을 통해 '불꽃야구' 콘텐츠로 공개할 예정이었으나, 이번 논란으로 공개 여부를 두고 심사숙고하게 됐다.배재고 야구부는 지난 29일 개최된 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 상대팀 광주제일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라고 반복해서 외쳤다. 이는 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 했다. 이에 스타벅스는 광주 민주화운동을 조롱했다고 비판 받은 바 있다.배재고는 학교 홈페이지를 통해 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고등학교 선수단과 학부모님, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 사과물을 올렸다. 서울시교육청은 사실관계 확인에 착수한 상태다.'불꽃야구2'는 매주 월요일 오후 8시에 자체 유튜브 채널을 통해 공개되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr