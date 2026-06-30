이상홍 / 사진 제공 : 뉴프로덕션

이상홍 / 사진 제공 : 뉴프로덕션

배우 이상홍이 음악극 '브로크백 마운틴' 첫 공연을 마쳤다.이상홍은 지난 24일 예스24아트원 1관에서 열린 음악극 '브로크백 마운틴'에서 중년 에니스 역으로 무대에 올랐다.음악극 '브로크백 마운틴'은 애니 프루(Annie Proulx)의 동명 단편소설을 원작으로, 애슐리 로빈슨(Ashley Robinson)이 극본을 쓰고 댄 길레스피 셀스(Dan Gillespie Sells)가 음악을 맡은 작품이다. 이안 감독의 동명 영화를 바탕으로 한 작품으로, 중년이 된 에니스가 자신의 과거를 돌아보는 이야기를 그린다.이상홍은 극의 시작을 여는 중년 에니스 역을 맡았다. 그는 연극 '내가 살던 그 집엔', '카모마일과 비빔면', '플레이 위드 햄릿', 판소리 '긴긴밤' 등에 출연해왔다.첫 공연을 마친 이상홍은 "첫공을 무사히 마칠 수 있어 감사한 마음이다. 한국 초연이라는 의미 있는 작품에 함께하게 되어 더욱 뜻깊은 시간이었다. 남은 공연에서도 작품이 지닌 깊이와 울림을 관객분들께 잘 전할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.'브로크백 마운틴'은 오는 9월 6일까지 예스24아트원 1관에서 공연되며, 예스24티켓과 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr