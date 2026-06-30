곽범이 개그에 대한 소신을 밝혔다./사진=텐아시아DB

곽범이 하프 마라톤에 도전한다./사진제공='간절한입'

개그맨 곽범이 코미디에 대한 소신 발언을 한다.30일 오후 6시 30분 공개되는 ‘간절한입’에서는 MC 김지유가 절친한 선배 곽범의 하프 마라톤 페이스메이커를 자처하며 대회 현장에 동행한 모습이 그려진다.이날 경기 전 곽범을 만난 김지유는 “곽쫀쿠(곽범+두쫀쿠)”라며 불렀지만, 몰라보게 슬림해진 그의 외모에 감탄한다. 곽범은 12kg을 감량했다며 살인적인 스케줄 속에서도 마라톤을 준비했다고 밝힌다. 그는 “요즘 바쁘게 지내고 있는데, 러닝을 안 했다면 금세 지쳤을 것”이라며 체력 관리 비결로 러닝을 꼽는다. 이어 “오늘 목표는 (21km 하프마라톤을) 2시간 안으로 뛰는 것”이라고 다짐한다.곽범의 인생 첫 하프 마라톤 도전이 시작되고, 함께 달리기 시작한 김지유는 곽범과의 엄청난 속도 격차에 당황한다. 처음 겪는 마라톤의 고통 속에서도 시민들의 응원에 힘입어 달리던 김지유는 결국 5km 지점에서 한계에 부딪혀 포기를 선언한다. 그는 “완주를 돕고 싶은 마음에 함께 뛰었는데 정말 쉬운 일이 아니다”라며 존경심을 표한다.곽범은 10km 구간까지 빠르게 돌파하지만, 12km 지점에서 갑자기 종아리 경련으로 인해 멈춰 선다. “다리가 부서져도 뛰어야지”라며 의지를 다진 곽범은 다시 뛰기 시작했지만 연달아 다리에 쥐가 났다며 고통을 호소한다. 갑작스러운 위기 속에서 ‘2시간 내 완주’라는 목표를 이뤄낼 수 있을지 관심이 쏠린다.우여곡절 끝에 하프 마라톤 레이스를 마친 곽범이 외친 간절한 메뉴는 ‘냉동 삼겹살’이다. “왜 비싼 고기 대신에 냉동삼겹살을 선택했냐”는 김지유의 질문에 곽범은 “마라톤이 끝난 후 먹은 ‘냉삼’은 세포 단위로 흡수되는 느낌이었다”며 단골 식당으로 직행한다. 곽범은 “여기가 서울 3대 냉삼집”이라며 “회의를 할 때마다 매일 왔던 곳”이라고 밝힌다.곽범은 달리는 것에 진심인 이유에 대해 "백상예술대상 후보에 오른 것만으로도 내 인생의 큰 목표를 달성했고, 더 이상 상 욕심은 없다”며 "목표가 사라져 공허할 때 마라톤 대회를 신청하면 단기 목표가 생긴다"고 고백한다.곽범은 살인적인 스케줄에 번아웃의 위기도 있었지만, 특유의 마인드로 극복 중이라고 밝힌다. 곽범은 "이용진 선배가 '개그맨은 자리를 비우는 순간 대체된다'고 하더라. 그 말을 듣고 '나까짓 게 무슨 번아웃이냐'고 스스로 다잡았다"고 말한다. 사비를 털어가며 코미디 채널을 꾸준히 운영하는 이유 역시 “욕 먹고 적자가 나고 있지만, 코미디를 하려고 공채시험도 보고 개그맨이 됐다”며 코미디에 대한 진심을 고백한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr