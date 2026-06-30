배우 김명수와 강민아가 '공감세포' 제작발표회에서 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=라이프타임

배우 강민아, 김명수, 권소현이 '공감세포' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=라이프타임

배우 김명수와 강민아가 '공감세포' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=라이프타임

감정을 공유하는 순간 특별한 로맨스가 시작된다. 성장과 공감을 무기로 내세운 '공감세포'가 시청자들과 마음을 교류할 수 있을지 주목된다.30일 오전 서울 구로구 신도림에 위치한 더 세인트 호텔에서 라이프타임 채널 새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회가 진행됐다. 김명수, 강민아, 권소현과 김칠봉 감독이 자리해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'공감세포'는 공감을 부정한 여자(강민아 분)와 공감을 떠안은 남자(김명수 분)가 '감정 전이'라는 사건으로 서로의 세계를 침범해 감정을 배워가는 과정을 다룬 로맨틱 코미디 작품이다.김 감독은 작품을 촬영하게 된 계기에 대해 "대본을 처음 봤을 때 '감정 전이'라는 설정이 매력 있게 느껴졌다"고 밝혔다. 그는 "대부분의 작품들은 대화나 사건이 먼저 시작되고 이후에 로맨스로 발전하지만, 이 작품은 감정이 먼저고 서로에 대한 이해가 그 다음이다. 그래서 이끌렸다"고 설명했다.작품에는 김명수가 심리 상담가 차은환으로, 강민아가 톱스타 유지안, 권소현이 유지안의 라이벌 한이진으로 각각 분한다. 김 감독은 먼저 김명수를 캐스팅한 계기에 대해 "이전에 '넘버스'라는 작품으로 만난 적이 있었는데, 당시 김명수의 모습이 지금 차은환 역할과 비슷했다"며 "당시 밝은 면에 가려졌던 어두운 면을 봤기에 이번 차은환 역할을 잘 소화할 수 있을 거라 생각했다"고 말했다.강민아에 대해선 "예전부터 눈여겨보고 있던 배우였다. 출연한 작품들을 찾아보다가 유지안 캐릭터와 비슷한 면모를 발견해서 선택했다"고 했다. 권소현에 대해서는 "중저음의 목소리와 과거 아이돌로서의 경력 등이 캐릭터와 유사성이 많다고 생각했다"고 설명했다.김명수는 김 감독의 말에 동의하며 "은환이의 어두운 면과 밝은 면 모두 지금의 내가 잘 표현할 수 있을 것 같다"고 자신감을 보였다. 강민아는 자신이 맡은 역할에 대해 "지안이의 감정 연기도 하면서 은환이의 감정 공유 연기까지 동시에 해야 한다"며 "해야 할 것들이 많으니까 재미있겠다는 생각이 들었다"고 의욕을 보였다. 아이돌 출신 배우로 분하게 된 권소현은 "지금 딱 제 환경과 맞아 있다"면서 "아이돌 시절 겪었던 감정들을 잘 표현할 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 운명이라는 느낌을 받았다"고 첨언했다.강민아는 실제 그룹 인피니트 출신 김명수와 포미닛 출신 권소현 사이에서 아이돌 그룹 센터 출신을 맡게 됐다. 강민아는 "다행히도 무대를 소화하는 장면은 없다. 춤을 추지도 않아서 인사법 등 그 외의 것들을 소현 언니에게 많이 물어봤다"고 전했다. 김명수가 도움을 준 부분은 없냐는 말이 나오자 김명수는 "보이그룹과 걸그룹이 다른 부분이 있더라"며 "두 분이 이미 케미가 좋다. 나 없어도 둘이 잘하고 있더라"라고 해명해 웃음을 안겼다.김명수와 강민아는 극 안에서 서로의 감정을 공유해야 한다. 하지만 실제 두 사람은 감정적이기 보다 이성적인 성격에 가깝다. 성격 유형 MBTI의 이성적(T)인 부분이 90%라는 김명수는 대본을 읽는 과정에서 공감에 어려움을 겪어 "지금까지 참여했던 작품들 중 가장 많이 리딩을 했다"고 말했다.역시나 이성적인 성향인 강민아도 "캐릭터로만 대본을 바라봤다. 제 성향은 뒤로 하고 지안이 위주로 많이 분석하고 표현했다"고 첨언했다. 세 사람 중 유일하게 감성적인 성향의 권소현은 "오히려 제가 극 중에서 이성적인 면모를 보여줘야 했다"고 거들었다.세 배우는 작품의 관전 포인트에 대해 "각 인물을 둘러싸고 벌어지는 일들이 워낙 다양하다"며 "각자의 캐릭터에 대해 알아가는 매력과 다양한 상황을 보면서 어느덧 '내가 저 상황이라면 어떨까' 하고 공감하시게 될 것"이라고 자부했다.'공감세포'는 오는 7월 4일 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr