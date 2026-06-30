이승규가 멜로 연기에 대한 욕심을 내비쳤다. / 사진=텐아시아DB

'참교육'에서 다양한 액션 연기를 선보인 배우 이승규가 멜로 연기에 대한 로망을 밝혔다.30일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 넷플릭스 '참교육'에 출연한 이승규를 만나 이야기를 나눴다.'참교육'은 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권 보호국의 참교육을 그린 이야기다. 이승규는 극 중 나화진(김무열 분)에게 참교육을 당하는 학교 폭력 가해자를 연기했다.이승규는 때리고 맞는 장면을 연기하기 위해 액션 스쿨에서 배우들과 수 차례 합을 맞췄다. 그는 "액션 스쿨에서 안 아프게 때리고 안 아프게 맞는 방법을 배워 많은 도움이 됐다"고 털어놨다.앞으로 어떤 장르를 도전하고 싶냐는 말에 이승규는 "다양한 장르를 하고 싶지만, 요즘은 특히 진한 멜로를 하고 싶다"고 답했다. 그는 "사랑하는 여자를 위해서 피 흘리면서 희생하는 남자를 하고 싶다"고 이유를 설명했다. 그러면서 "꼭 대신 죽어야 한다"며 "사랑의 최고봉은 희생이라고 생각한다"고 강조해 웃음을 안겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr