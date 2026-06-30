32기 옥순을 두고 상철, 광수의 신경전이 계속된다./사진제공=SBS Plus·ENA

32기 옥순을 두고 상철, 광수의 신경전이 계속된다./사진제공=SBS Plus·ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 32기의 ‘랜덤 데이트’가 예측 불가한 결과를 낳으며 러브라인을 뒤흔든다.오는 7월 1일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 랜덤 데이트로 희비가 엇갈리는 32기 돌싱남녀의 모습이 공개된다.이번 ‘랜덤 데이트’의 관전 포인트는 ‘인기녀’ 옥순을 향한 ‘운명의 화살’이다. 그동안 ‘연하남’ 상철과 ‘자상남’ 광수가 옥순에게 꾸준히 호감을 표현해 온 가운데, 이날 아침에도 두 사람은 차례로 옥순을 찾아가 ‘모닝 토크’를 한다.치과 의사 광수는 가벼운 ‘스몰토크’로 분위기를 이끌면서 “너무 오래 얘기하면 (옥순 님이) 힘들지 않을까 걱정이 된다”며 옥순의 컨디션을 살핀다. 반면 한국항공우주산업에 재직 중인 상철은 대화 내내 무거운 주제를 꺼낸다. 그러면서 그는 “확답을 듣고 싶었다”며 광수를 견제하는 조급한 마음을 보인다.32기는 ‘랜덤 데이트’ 매칭에 들어간다. 한 돌싱남과 돌싱녀는 사랑신이 점지해준 매칭 결과에 행복해한다. 해당 돌싱녀는 자신의 데이트 상대가 확인되자 “꺄!”라며 환호성을 터뜨리고, 직후 인터뷰에서 “너무 좋아서 저도 모르게 ‘꺄’라고 소리 질렀다”라고 털어놓는다. 상대 돌싱남 역시 “확률 싸움에서 내가 진짜 된다고? 진짜 될 인연인가?”라며 설레는 미소를 짓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr