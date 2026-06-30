크리에이터 풍자가 갸름한 얼굴 라인을 보여주고 있다. / 사진=풍자 SNS

사진=풍자 SNS

크리에이터 풍자가 다이어트로 달라진 외모를 공유했다.풍자는 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 풍자가 개그우먼 엄지윤과 만난 모습. 풍자는 아래에서 위로 얼굴을 보여주고 있음에도 불구하고 매끈한 얼굴 라인과 뾰족한 턱선을 보여주며 완벽한 다이어트 성공을 알려 눈길을 끌었다.한편 풍자는 식욕억제제 위고비와 삭센다의 도움으로 17kg 감량에 성공했으나, 복용 과정에서 부작용을 겪어 투약을 중단했다. 이후 식단 관리 및 운동 등을 통해 현재까지도 체중 감량을 이어가고 있다.풍자는 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 "추가로 30kg을 더 감량한 후 보디프로필 촬영 및 비키니를 입고 수영장에 가겠다"는 의지를 전하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr