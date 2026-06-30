크리에이터 풍자가 갸름한 얼굴 라인을 보여주고 있다. / 사진=풍자 SNS
크리에이터 풍자가 갸름한 얼굴 라인을 보여주고 있다. / 사진=풍자 SNS
크리에이터 풍자가 다이어트로 달라진 외모를 공유했다.

풍자는 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 풍자가 개그우먼 엄지윤과 만난 모습. 풍자는 아래에서 위로 얼굴을 보여주고 있음에도 불구하고 매끈한 얼굴 라인과 뾰족한 턱선을 보여주며 완벽한 다이어트 성공을 알려 눈길을 끌었다.
사진=풍자 SNS
사진=풍자 SNS
한편 풍자는 식욕억제제 위고비와 삭센다의 도움으로 17kg 감량에 성공했으나, 복용 과정에서 부작용을 겪어 투약을 중단했다. 이후 식단 관리 및 운동 등을 통해 현재까지도 체중 감량을 이어가고 있다.

풍자는 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 "추가로 30kg을 더 감량한 후 보디프로필 촬영 및 비키니를 입고 수영장에 가겠다"는 의지를 전하기도 했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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