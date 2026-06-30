김미경 / 사진 = 이성미의못간다 유튜브 채널

스타강사 김미경이 회사 부도 후 근황을 전했다.29일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 '김미경 인생을 바꾼 한 마디 '이제는 네가…''라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 코미디언 이성미를 만난 김미경은 근황을 묻는 말에 "코로나19로 경제적 위기를 맞았다. 강의를 하지 못해 수입이 끊겼다"고 토로했다.그는 "1년 동안 통장에 잔고가 0원이었다. 우리 직원들이 다 나가게 생긴 거다"라며 "그래서 직원들한테 지금까지 벌었던 돈이 다 어디로 갔는지 알아볼 거라고 했다. 세 달만 시간을 달라고 했는데 한달 만에 찾았다. 오프라인에 있는 게 다 온라인으로 간 것"이라고 설명했다.이후 온라인 강의에 뛰어들었다는 그는 "온라인 교육 인프라 구축에 성공하니까 1천억, 2천억 가치로 투자하겠다는 사람들도 있었다"고 당시를 회상했다. 그러나 코로나19 종식에 따른 고금리 기조로 투자자를 구할 수 없었고 비대면 강의에 대한 수요도 줄어들면서 김미경의 회사는 부도를 맞았다.그는 "우리 회사 부사장이 울더라. 회사가 몇 개월 내로 망하고 내가 벌어놓은 게 다 끝난다고 하더라. 이미 빚이 몇십 억이었고, 직원들 줄 월급도 없었다"며 "더 버티고 싶었는데 결국 쓰러졌다"고 씁쓸함을 표했다. 이어 "주말 내내 쉬지도 못하고 파산을 막을 대책을 쥐어짰다. 그런데 본부장들은 월요일 아침 웃으면서 출근을 하더라"며 "서러움이 폭발해 직원들에게 '내가 죽어야 속이 시원하겠냐'고 소리를 지른 뒤 주저앉아 울었다. 지금도 이 일을 후회한다"고 당시의 절박한 심경을 고백했다.특히, 몰라보게 핼쑥해진 그의 비주얼이 눈길을 끌었다. 최근 지방간 중증 진단을 받아 15kg를 감량했다는 김미경은 "환갑이 됐을 때 70kg 중반까지 갔었고 혈압이 180이 넘어가서 엄청 걱정스러운 상황이었다"면서도 "나이가 들수록 체력이 중요하지 않나. 마음이 일어날 힘이 없으면 무조건 몸부터 움직여라. 마음의 근육이 내 몸 코어 근육과 줄을 맞춘다"며 건강의 중요성을 강조했다.한편, 김미경은 tvN '김미경쇼', EBS '엄마를 찾지마' 등 지상파 방송 뿐만 아니라 189만 구독자를 보유한 유튜브 채널 'MKTV 김미경 TV'를 운영하며 스타강사로 얼굴을 알렸다. 그는 과거 한 방송에 출연해 연 수입이 10억 원에 달한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr