이효리가 무당 커플 사연에 "혼란스럽다"고 말한다./사진제공=JTBC

무당 커플 사연이 공개된다./사진제공=JTBC

무당 커플이 연애전쟁을 찾는다.30일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 위기에 놓인 커플들의 갈등을 함께 들여다보고, 관계를 이어갈지 헤어질지를 놓고 협상에 나서는 연애 리얼리티 프로그램이다. 스튜디오에는 두 번째 협상 의뢰인으로 무당 여자친구와 그의 곁을 지키는 수발 남자친구가 등장한다.이날 방송에서는 연애를 시작한 뒤 쉼 없이 부딪혀 온 무당 커플의 일상이 공개된다. 두 사람은 "일과 연애를 동시에 시작했다", "만난 지 60일 정도 됐는데, 40번은 싸운 것 같다"고 털어놓는다.하루 24시간을 함께 보내는 만큼 크고 작은 충돌이 끊이지 않는 가운데, 급기야 스튜디오에서도 언쟁이 이어져 촬영이 중단되는 상황까지 벌어진다.두 사람의 갈등은 걷잡을 수 없는 상황으로 치닫는다. 이동 중 차 안에서 시작된 말다툼은 점점 격해지고, 남자친구의 거친 폭언에 여자친구는 고성을 지르다 결국 과호흡 증세까지 보인다. 모두가 말을 잇지 못한 가운데, 김희철은 "1회는 순한맛이었다"라며 혀를 내두르고, 서장훈은 "이게 진짜 연애전쟁"이라며 충격에 빠진다. 이효리 역시 "너무 혼란스럽다"고 말해 당시 상황의 심각성을 짐작하게 한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr