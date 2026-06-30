이솔이 / 사진 = 이솔이 SNS

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 무결점 몸매로 과감한 바캉스룩을 선보였다.30일 이솔이는 자신의 SNS에 "아 이것이 여름의 맛 아니겠어요. 이제 여름 준비는 다 끝난 듯하니 빨리 즐겨주기만 하면 돼"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 이솔이는 하이 번 헤어 스타일과 도트 패턴의 복고풍 화이트 홀터넥 톱을 매치해 특유의 상큼한 매력을 발산했다.특히, 그의 슬림한 실루엣이 눈길을 끌었다. 이솔이는 어깨뼈가 훤히 보이는 직각 어깨 라인과 군살 하나 없는 가녀린 팔을 자랑해 놀라움을 안겼다. 그는 파르페 잔 하나로 상체가 다 가려질 듯한 작은 체구에도 잘록한 허리 라인으로 숨겨진 볼륨감을 과시해 감탄을 샀다.한편, 이솔이는 2020년 코미디언 박성광과 결혼했다. 몸무게 44kg을 유지 중인 것으로 알려진 그는 꾸준한 자기관리 루틴을 공유하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr