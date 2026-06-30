배우 이준혁의 프로필./사진제공=스토리제이컴퍼니

배우 이준혁이 tvN ‘오싹한 연애’에 출연한다.30일, 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 “이준혁이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 캐스팅됐다. 봉지욱 역으로 돌아올 이준혁 배우의 새로운 모습에 많은 관심과 사랑 부탁드린다”라고 밝혔다.tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스다. 이준혁은 극 중 레이나 호텔 총지배인 ‘봉지욱’ 역으로 분한다. 봉지욱은 호텔 전반의 업무를 누구보다 정확히 파악하고 있는 실무 능력자이자 레이나 호텔 대표 천여리(박은빈 분)의 곁을 지키는 최측근이다.앞서 이준혁은 KBS2 ‘구르미 그린 달빛’, SBS ‘스토브리그’, 영화 ‘과속스캔들’, ‘히트맨’ 등 다수의 작품을 통해 자신만의 개성 있는 연기로 존재감을 발휘했다. 특히 그는 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 정 많고 유쾌한 광천골 주민 ‘막동아재’로 분해 특유의 능청스러운 매력과 인간미를 자연스럽게 녹여냈다.한편, 이준혁을 비롯해 박은빈, 양세종, 옹성우 등이 출연하는 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’는 내달 18일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr