'김부장'에서 김민지 역을 맡은 서수민 / 사진=SBS

'김부장'에서 김민지 역을 맡은 서수민 / 사진=SBS

배우 서수민이 데뷔작 '김부장'에서 열연 중이다.서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡았다. 민지는 김부장이 움직이는 이유이자, 그가 지키고 싶은 세계를 가장 선명하게 보여주는 존재다.1, 2회 방송에서는 민지의 존재감이 두드러졌다. 딸의 실종은 김부장이 사건에 뛰어들게 된 계기가 됐고, 이후 전개 역시 민지를 중심으로 흘러갔다.서수민은 고등학생 민지의 모습을 자연스럽게 그려냈다. 학교에서는 상처를 안고 살아가면서도 쉽게 물러서지 않는 모습을 보여줬고, 아빠 앞에서는 서운함과 애틋함이 공존하는 딸의 감정을 표현했다. 첫 드라마 출연이지만 안정적인 연기로 극에 무리 없이 녹아들며 존재감을 남겼다.데뷔작부터 존재감을 보여준 서수민이 '김부장' 남은 회차에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다. 소지섭과 만들어갈 부녀 호흡 역시 극의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr