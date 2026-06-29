배우 서수민이 데뷔작 '김부장'에서 열연 중이다.
서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡았다. 민지는 김부장이 움직이는 이유이자, 그가 지키고 싶은 세계를 가장 선명하게 보여주는 존재다.
1, 2회 방송에서는 민지의 존재감이 두드러졌다. 딸의 실종은 김부장이 사건에 뛰어들게 된 계기가 됐고, 이후 전개 역시 민지를 중심으로 흘러갔다. 서수민은 고등학생 민지의 모습을 자연스럽게 그려냈다. 학교에서는 상처를 안고 살아가면서도 쉽게 물러서지 않는 모습을 보여줬고, 아빠 앞에서는 서운함과 애틋함이 공존하는 딸의 감정을 표현했다. 첫 드라마 출연이지만 안정적인 연기로 극에 무리 없이 녹아들며 존재감을 남겼다.
데뷔작부터 존재감을 보여준 서수민이 '김부장' 남은 회차에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다. 소지섭과 만들어갈 부녀 호흡 역시 극의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.
'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡았다. 민지는 김부장이 움직이는 이유이자, 그가 지키고 싶은 세계를 가장 선명하게 보여주는 존재다.
1, 2회 방송에서는 민지의 존재감이 두드러졌다. 딸의 실종은 김부장이 사건에 뛰어들게 된 계기가 됐고, 이후 전개 역시 민지를 중심으로 흘러갔다. 서수민은 고등학생 민지의 모습을 자연스럽게 그려냈다. 학교에서는 상처를 안고 살아가면서도 쉽게 물러서지 않는 모습을 보여줬고, 아빠 앞에서는 서운함과 애틋함이 공존하는 딸의 감정을 표현했다. 첫 드라마 출연이지만 안정적인 연기로 극에 무리 없이 녹아들며 존재감을 남겼다.
데뷔작부터 존재감을 보여준 서수민이 '김부장' 남은 회차에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다. 소지섭과 만들어갈 부녀 호흡 역시 극의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.
'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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