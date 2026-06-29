개그맨 박성광이 홍명보 감독을 떠올리게 하는 의미심장한 게시물을 업로드했다. / 사진=박성광 SNS

영화감독 겸 개그맨 박성광이 의미심장한 게시물로 눈길을 끌었다.박성광은 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박성광이 '명보빌딩'이라고 적힌 건물을 포착한 모습. 특히 이날은 홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 32강 토너먼트 진출에 최종 실패했다는 소식이 전해진 후라 더욱 시선을 끌었다.홍 감독은 이른바 '황금 세대'라 불리는 손흥민, 이강인, 김민재, 황희찬 등의 선수들을 보유하고도 수준 이하의 경기력을 보여줘 강한 비난을 받고 있다. 이에 홍 감독은 29일(한국 시각) 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 "오늘 국가대표 감독직에서 물러나고자 한다"며 사임의 뜻을 밝혔다.한편 박성광은 제약회사에 재직 중이던 비연예인과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 아내는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성암 투병 사실을 고백해 안타까움을 자아내기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr