임영웅 / 사진=텐아시아 DB

‘산골총각 영웅 ’/ 사진=SBS

가수 임영웅이 속내를 고백한다.30일 방송되는 SBS 화요 예능 '산골총각 영웅' 2회에서는 임영웅과 친구들의 좌충우돌 하루가 그려질 예정이다. '산골총각 영웅'은 익숙한 문명을 잠시 내려두고 산골 속에서 본능대로 즐기는 '무계획X무공해 라이프'를 담은 힐링 예능 프로그램이다.이번 방송에서는 본격적으로 문을 연 '(조)째즈바'가 시선을 사로잡는다. 조째즈는 "(영웅이가) 계속 고민하고 있는 것 같아…"라며 임영웅의 고민을 조심스레 언급한다. 이에 임영웅이 어디에서도 털어놓지 않았던 속마음을 고백한다. 이를 묵묵히 들어주는 형들과 진심 어린 대화가 이어질 예정이다. 이어 고민 타임이 끝난 뒤에는 분위기를 반전시킬 노래들이 더해진다.네 남자에게 반드시 해내야 할 특별한 미션이 주어진다. 바로 농사 일손 돕기에 나서는 것. 비포장도로를 따라 한참을 달려 목적지로 향하던 중, 조째즈는 "끌려가는 느낌인데…"라며 남다른 촉을 발동한다. 하지만 도착과 동시에 눈앞에 펼쳐진 1,000평 규모의 광활한 양파밭에 모두가 말을 잇지 못했다.본격적인 일손 돕기가 시작되자 예상보다 고된 노동에 네 남자 모두 진땀을 흘린다. 특히 임영웅은 노동과 노래를 '물물교환'하자고 제안하며 즉석 라이브를 선보인다. 이를 지켜본 양파밭 주인은 "올해 양파 풍년이다!"라며 흡족한 반응을 보였다는 후문. 학교와 군대에 납품될 양파라는 사실에 네 사람은 지친 와중에도 마지막까지 힘을 내며 작업을 이어갔다. 양파 수확을 성공적으로 마친 산골 총각들은 어머니들이 정성껏 차려준 새참 한 상을 즐기는 것은 물론, 흥겨운 노래 한 곡까지 뽑아낸다.고된 여정을 마치고 아늑한 산골 하우스로 돌아온 네 사람의 달아오른 열정은 쉽게 식지 않고, 도착하자마자 또 한 번 흥 넘치는 노래로 분위기를 달군다. 그러던 중 임영웅의 '이것'에 현봉식이 갑작스럽게 쓰러지는 돌발 상황이 벌어진다.'산골총각 영웅' 2회는 30일 밤 9시에 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr