전현무가 반려견 순무와 보내는 일상을 공개했다. / 사진=전현무 SNS

방송인 전현무가 반려견 순무와 함께하는 근황을 공개했다.30일 전현무는 자신의 SNS에 "우리 순무 많이 컸죠? 마지막 접종하러 왔어요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 전현무는 반려견 순무를 한 손으로 감싸고 카메라를 응시하고 있다. 바쁜 와중에도 강아지 접종을 챙기는 모습으로 영락없는 반려인의 모습을 보여줬다.특히 순무는 MBC 예능 '나 혼자 산다' 방송 때와 달리 훌쩍 자란 모습으로 눈길을 끌었다. 전현무는 "너 혹시 대형견이었어?"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.앞서 전현무는 방송을 통해 생후 70일 된 순무를 번식장에서 구조하는 모습을 공개한 바 있다. 당시 그는 "순무가 손주 역할을 하고 있다"며 "부모님이 행복해하신다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr