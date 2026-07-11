배우 김민설이 MBC '첫 번째 남자'로 시청자들을 만났다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 김민설이 MBC '첫 번째 남자'로 시청자들을 만났다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 김민설이 MBC '첫 번째 남자'로 시청자들을 만났다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

"'미스춘향 대회에 나간 뒤부터 여러 연애 프로그램에서 연락이 왔어요.'"최근 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'를 마친 배우 김민설을 만났다. 넷플릭스 '솔로지옥4'를 통해 대중에게 눈도장을 찍은 그는 프로그램 출연 비화부터 '환승연애', '하트시그널' 등 다른 연애 예능의 섭외를 받았던 사연까지 솔직하게 들려줬다.2000년생인 김민설은 서울예술대학교 연기과에 진학한 뒤 2022년 KBS2 '미남당'으로 데뷔했다. 이후 EBS1 '네가 빠진 세계', tvN '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았고, 이달 종영한 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서는 욕망에 솔직한 진홍주 역을 맡아 생애 처음으로 주연을 꿰찼다. '첫 번째 남자'는 뒤바뀐 인생 속에서 복수와 욕망이 충돌하는 두 여자의 이야기를 그린 작품이다.김민설은 '솔로지옥4'에 출연하기 전부터 여러 연애 예능의 섭외를 받았다고 말했다. 다만 학업과 일정이 겹치면서 실제 출연으로 이어지지는 못했다. 그는 "원래 다양한 연애 프로그램에서 연락이 왔다"며 "'솔로지옥' 전에 '하트시그널'에서도 출연 제안을 받았는데 촬영 기간이 길었다. 반면 '솔로지옥'은 10일 정도라 '이번에는 나갈 수 있겠다'는 생각이 들었다"고 전했다.김민설은 "섭외 연락을 받았을 당시 인플루언서처럼 팔로워가 많은 편이 아니었다"며 "제작진이 어떤 경로로 나를 알게 되셨는지는 정확히 모르겠다. 미스춘향 대회에 나간 뒤부터 연락을 받았던 걸 보면 대회 영향이 있었던 것 같다"고 회상했다. 그는 제91회 전국춘향선발대회에서 '진'에 당선한 이력이 있다.'환승연애'와도 인연이 닿을 뻔했다. 훗날 '솔로지옥4' 제작진으로부터 과거 출연을 검토했었다는 이야기를 전해 들었다고 한다. 김민설은 "담당 작가님이 원래 '환승연애'를 하셨던 분이었다"며 "배우는 출연시키기 어렵다는 내부 방침 때문에 연락은 못 했지만 함께하고 싶었다는 이야기를 들었다"고 전했다."'솔로지옥'은 돈 주고도 살 수 없는 경험이잖아요. 다시 기회가 생긴다고 해도 또 출연할 것 같아요."김민설은 '솔로지옥4' 촬영 당시 서울예대 수업과 스포츠 아나운서 활동을 병행하고 있었다. 빠듯한 일정 속에서도 촬영 준비를 모두 스스로 해냈다고 했다.그는 "수업이 끝나면 바로 원주나 창원 같은 지방 경기장으로 갔다. KTX를 타고 다니면서 중계도 하고 '솔로지옥' 준비도 혼자 했다"며 "의상도 직접 준비해야 했고 과제도 해야 해서 정말 정신이 없었다"고 돌아봤다. 이어 "너무 바빠서 밥도 한 끼 못 먹은 적이 꽤 있었다. 옷도 사러 가야 하고 지방도 가야 하고 수업도 들어야 하고 과제도 해야 했다"면서도 "그런데 저는 그 시간이 너무 즐거웠다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr