김민설이 배우 활동을 잠시 멈춰야 했던 이유를 털어놨다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

김민설이 배우 활동을 잠시 멈춰야 했던 이유를 털어놨다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

김민설이 배우 활동을 잠시 멈춰야 했던 이유를 털어놨다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

"현실적인 문제 때문에 배우를 포기해야 하나 고민한 적이 있어요. 그래도 결국 다시 선택한 건 연기였죠.최근 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 만난 김민설이 배우 활동을 잠시 멈춰야 했던 이유를 솔직하게 털어놨다. 그는 생계를 위해 스포츠 아나운서와 예능 출연 등 다양한 경험을 쌓았지만, 결국 배우라는 일의 매력을 잊지 못해 다시 연기를 선택했다고 했다.2000년생 김민설은 서울예술대학교 연기과를 진학한 뒤 2022년 KBS2 '미남당'으로 데뷔했다. 이후 EBS1 '네가 빠진 세계', tvN '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연하며 현장 경험을 쌓았고, 지난해 첫 방송된 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'를 통해 데뷔 후 처음으로 주연 자리를 꿰찼다. '첫 번째 남자'는 뒤바뀐 인생 속에서 복수와 욕망이 충돌하는 두 여자의 이야기를 그린 작품이다. 김민설은 욕망이 가득한 진홍주 역을 맡았다.김민설은 "'미남당'과 '네가 빠진 세계' 이후 공백기가 생겼다. 그때 가장 힘들었던 건 금전적인 부분이었다"고 털어놨다. 이어 "현실적으로 부모님께도 잘하는 모습을 보여드리고 싶었고, '다른 일을 해야 하나'라는 고민도 많이 했다"고 돌아봤다.배우 활동을 잠시 멈춘 뒤에는 스포츠 아나운서로 활동했고, 서울예대를 다니던 시절 넷플릭스 '솔로지옥4' 촬영에도 참여했다. 그는 "학교에 다니면서 '솔로지옥'을 촬영했고, 아나운서 일을 마친 뒤 방송이 공개됐다"며 "그 시기가 앞으로 어떤 일을 하며 살아갈지 진지하게 고민했던 터닝포인트였다"고 말했다.당시 가장 하고 싶은 일은 여전히 연기였지만 일부러 외면하기도 했다. 그는 "다시 배우 활동을 시작한다면 이번에는 절대 중간에 포기하지 않겠다는 마음을 먹어야 했다"며 "돌고 돌아 결국 다시 배우를 선택하게 됐다"고 미소 지었다.새로운 도전을 두려워하지 않는 성격도 지금의 자신을 만들었다고 했다. 김민설은 "어렸을 때부터 도전하는 걸 좋아했다"며 "필리핀에서 메디컬 봉사활동도 다녀왔고, 새로운 경험이 있으면 먼저 해보는 편이었다. 당시에는 힘들었지만 그런 시간이 결국 지금의 나를 만든 자양분이 됐다"고 밝혔다.배우 복귀를 결심한 뒤에는 직접 발로 뛰었다고. 김민설은 여러 엔터테인먼트에 프로필을 보내며 새로운 기회를 찾았고, 그 과정에서 현재 소속사인 초록뱀 엔터테인먼트와의 특별한 인연이 이어졌다.그는 "프로필을 직접 돌리고 광고 촬영하러 다니던 시기였는데 지금 회사 부사장님과 우연히 계속 마주쳤다"고 말했다. 이어 "스타일리스트에게 옷을 받으러 가는 길에도 마주쳤고, 다른 날에도 우연히 마주치는 일이 이어졌다. 서너 번 정도 반복되니까 '이게 운명인가'라는 생각이 들더라"고 회상했다.신기한 우연은 현실이 됐다. 김민설은 "그때 '다시 배우 활동을 하게 된다면 이 회사와 함께하고 싶다'고 생각했는데, 얼마 지나지 않아 초록뱀에서 연락이 왔다"고 말했다.현재 소속사에 대한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "내가 아직 부족한 부분이 많은데 회사에서 늘 잘 챙겨주신다"며 "덕분에 좋은 환경에서 연기에 집중할 수 있어 항상 감사한 마음"이라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr