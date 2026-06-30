JK김동욱이 배재고 선수들을 옹호했다. / 사진=텐아시아DB

JK김동욱이 배재고 선수들을 옹호했다. / 사진=JK김동욱 SNS

가수 JK김동욱이 고교야구 경기 중 상대 팀을 향한 조롱성 응원으로 논란에 휩싸인 배재고 선수들을 옹호했다.30일 JK김동욱은 자신의 SNS에 "제대로 긁혔구나. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?"라는 글을 올렸다. 이어 그는 "좌표 찍는 극좌들의 만행 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서"라고 덧붙였다.한편 지난 29일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 경기에서는 배재고 일부 선수들의 응원 구호가 논란이 됐다.배재고 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"를 반복해 외쳤다. 이를 두고 최근 불거진 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 조롱성 응원이라는 비판이 제기됐다.논란이 확산되자 배재고는 학교 홈페이지에 사과문을 게재하고 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모님, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.캐나다 국적을 가지고 있는 JK김동욱은 윤석열 전 대통령 공개 지지 발언 등으로 여러 차례 정치 이슈의 중심에 선 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr